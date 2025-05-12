Google оновив лого — те, що на фото, більше не актуальне

Тепер вже старе лого Google / Depositphotos

Попереднє оновлення логотипа Google сталося 10 років тому. Відтоді всі звикли бачити літеру «G» з чотирьох кольорових сегментів — тепер сегментів нема.

1 вересня 2015 року Google суттєво оновив свій повний логотип у вигляді цілого слова сучасним шрифтом з назвою Product Sans. Значок «G» змінився з малої білої літери «g» на синьому фоні на звичний образ.

Літера зберігає свої контури, але червоний тепер плавно переходить у жовтий, жовтий — у зелений, а зелений — у синій. Кольори здаються живішими, градація відповідає градієнту лого Gemini.

Нова іконка вже використовується Пошуком Google для iOS після вчорашнього оновлення. У понеділок іконка з’явилася на Android разом із застосунком Google 16.18 (бета). Це незначна зміна, яку багато хто не одразу помітить. Вона ще менш помітна у крихітній іконці в браузері.

Не схоже, щоб Google оновив свій повний логотип. Також неясно, чи зміняться лого інших програм компанії, але неважко уявити такий самий плавний перехід і в них.

Джерело: 9to5google