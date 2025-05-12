Новини Софт 12.05.2025 о 21:41 comment views icon

Google оновив лого — те, що на фото, більше не актуальне

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Google оновив лого — те, що на фото, більше не актуальне
Тепер вже старе лого Google / Depositphotos

Попереднє оновлення логотипа Google сталося 10 років тому. Відтоді всі звикли бачити літеру «G» з чотирьох кольорових сегментів — тепер сегментів нема.

1 вересня 2015 року Google суттєво оновив свій повний логотип у вигляді цілого слова сучасним шрифтом з назвою Product Sans. Значок «G» змінився з малої білої літери «g» на синьому фоні на звичний образ.

Літера зберігає свої контури, але червоний тепер плавно переходить у жовтий, жовтий — у зелений, а зелений — у синій. Кольори здаються живішими, градація відповідає градієнту лого Gemini.

Google оновив лого — те, що на фото, більше не актуальне
Старе лого Google vs нове / 9to5google

Нова іконка вже використовується Пошуком Google для iOS після вчорашнього оновлення. У понеділок іконка з’явилася на Android разом із застосунком Google 16.18 (бета). Це незначна зміна, яку багато хто не одразу помітить. Вона ще менш помітна у крихітній іконці в браузері.

Google оновив лого — те, що на фото, більше не актуальне
Ризні варіанти нового лого Google у програмах / 9to5google

Не схоже, щоб Google оновив свій повний логотип. Також неясно, чи зміняться лого інших програм компанії, але неважко уявити такий самий плавний перехід і в них.

Джерело: 9to5google

Популярні новини

Керівник Apple каже, що iPhone стане непотрібним через 10 років
Google випадково показала інтерфейс Android 16 — що таке Material 3 Expressive?
Аналітики заперечують Apple: чатботи ШІ мають лише 3% пошукового трафіку, Google відвідують у 34 рази більше, ніж ChatGPT

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати