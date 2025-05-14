У США діти псують шкільні Chromebook задля челенджу в TikTok — треба вставляти скріпки в USB-роз’єм

NBC

Новий тренд з TikTok під назвою Chromebook Challenge, який вподобали американські школярі, передбачає одне і просте завдання — зіпсувати шкільний ноутбук. В межах челенджу учні мають викликати замикання, вставивши в роз’єм USB підручні предмети (грифель олівця, скріпки тощо).

Подекуди такі дії вже викликали пожежі — зокрема у Нью-Джерсі, де до тренду вирішив приєднатися 15-річний школяр. Державні школи повідомили про щонайменше 10 інцидентів, а місцеві пожежні служби випустили попередження.

«Вас може вразити струмом, ви можете спричинити вибух літій-іонного акумулятора, який знаходиться всередині ноутбука, що призведе до великої пожежі», — заявив заступник начальника пожежної служби штату Олівер Алкір.

Одне відео з TikTok, яке на момент публікації новини переглянули 2,6 мільйона разів, показує обвуглений Chromebook, а також підписи «Це вже навіть не Chromebook» і «Заберіть мене з цієї школи». У соцмережі тим часом заявили, що обмежили пошукову видачу за запитом Chromebook Challenge — замість цього користувачам показують попередження зі словами «Ваша безпека має значення» та «Деякі онлайн-челенджі можуть бути небезпечними».

Очевидно, тренди в соцмережах вийшли з-під контролю, як і бажання набрати вподобань чи переглядів за ексклюзивний контент — деякі пропонують ковтати ложку кориці чи капсули з пральним порошком з незрозумілими цілями. Днями ми писали про стрімерів з Дніпра, які знімали відео, як чоловік тонув у річці, замість того, щоб викликати допомогу, а раніше про роль гаджетів та соціальних мереж в психічному розвитку дітей висловився відомий нейробіолог.

Джерело: NBC, CBS