Вийшов Sony Xperia 1 VII – камерафон з Snapdragon 8 Elite та 2 днями автономності за €1500

Sony підготувала до випуску нове покоління свого флагманського камерафона – Xperia 1 VII. Новинка виглядає дуже схожою на минулорічну версію, хоча й пропонує деякі оновлені апаратні компоненти. На додачу до цього пристрій отримав два нових кольори: Moss Green та Orchid Purple.

Нова модель Sony Xperia 1 VII зберегла характерний дизайн, 6,5-дюймовий OLED-дисплей та батарею місткістю 5000 мАгод. Натомість новинка має новий процесор Snapdragon 8 Elite, покращену надширококутну камеру, яскравіший екран і підтримку Wi-Fi 7.

Головна камера, як і раніше, має три модулі. Головний модуль виконаний на базі 48-мегапіксельного 1/1,35-дюймового сенсора Exmor T, має об’єктив 24 мм f/1.9, оптичну систему стабілізації зображення та фазовий автофокус. Телефото модуль пропонує безперервний оптичний зум в діапазоні 85–170 мм (f/2.3–f/3.5) і має 12-мегапіксельний 1/3,5-дюймовий сенсор Exmor RS. Він також підтримує макро режим знімання на відстані від 4 см при фокусній відстані 120 мм.

Значне оновлення торкнулося надширококутної камери. По-перше, вона отримала відносно великий сенсор Exmor RS – 1/1,56-дюймовий. Він у 2,1 раза більший за попередній. По-друге, збільшилася світлосила об’єктива – f/2.0 проти f/2.2. Все це повинно покращити якість знімків в умовах слабкого освітлення.

Всі камери доповнені ШІ-функціями, зокрема автофокусом по очах у реальному часі (для людей і тварин), розпізнаванням головного об’єкта, ШІ-балансом білого, глибиною й експозицією. Ще компанія додала підтримку Ultra HDR. Sony не лише зберегла фізичну двоступеневу кнопку спуску затвора, а ще й зробила її трохи ширшою та зручнішою.

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Новинка використовує новітній процесор Snapdragon 8 Elite з випарною камерою для ефективного охолодження. Система містить 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованого сховища та слот для карт пам’яті microSD. Екран — 6,5-дюймовий 10-бітний OLED Bravia з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість зросла на 20%, а два датчики освітлення (спереду і ззаду) дають змогу дуже точно регулювати підсвічування. Система також автоматично налаштовує кольори, підвищуючи насиченість і яскравість під сильним освітленням.

Смартфон Xperia 1 VII отримав деякі покращення звукової підсистеми. Аудіосистема побудована на преміальному аудіочипі, як і в попередника. При цьому у 2025 році Sony не лише зберегла 3,5-мм аудіороз’єм, а й використала у ньому покращений сплав з додаванням золота для мінімізації втрат сигналу. Передні стереодинаміки отримали глибший бас (+10% до низьких і середніх частот), а тюнінг аудіосистеми здійснювався у співпраці з Sony Music Entertainment.

Батарея Sony Xperia 1 VII має місткість 5000 мАгод. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 30 Вт. Виробник заявляє, що запасу енергії вистачить на 2 дні роботи, в тому числі на 36 годин безперервного відтворення відео. Акумулятор повинен зберегти 80% своєї початкової місткості після 4 років роботи. Новинка має захист від пилу та води за стандартом IP68. Смартфон постачається з ОС Android 15, і виробник обіцяє випускати оновлення чотирьох версій операційної системи, а оновлення безпеки – протягом 6 років.

Ціна Sony Xperia 1 VII в єдиній конфігурації 12/256 ГБ пам’яті становить €1499. Продаж новинки розпочнеться у червні.

Джерело: gsmarena