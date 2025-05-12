20 років: ювілейний Apple iPhone 2027 року буде схожий на перший та отримає суцільний екран

Перший iPhone / з презентації Apple

На двадцяту річницю iPhone Apple планує радикальні зміни його дизайну, яких часто вимагають користувачі. Але загальний вигляд iPhone нагадуватиме перший апарат.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg у його традиційній щотижневій публікації, Apple планує серйозно змінити дизайн iPhone у 2027 році. Телефон нібито отримає суцільний екран, без жодних зайвих елементів на передній панелі. Виробник прибере рамки та впровадить Face ID та камеру під дисплеєм. загальна ж мова дизайн зробить апарат схожим на перший, представлений у 2007 році.

«Пізніше цього року має вийти переважно скляний, вигнутий iPhone — без будь-яких вирізів у дисплеї. Це ознаменує 10-річчя iPhone X, який започаткував перехід до повністю скляних дизайнів iPhone», — пише Гурман.

Як зазначає Wccftech, востаннє Apple пропонувала радикальну зміну дизайну iPhone у 2017 році, коли випустила iPhone X на перший круглий ювілей пристрою, а «до двадцятиріччя Apple прагне викластися на повну». За словами сайту, ювілейний iPhone повністю вироблятиметься в Китаї, через застосування складних технологій.

Ще Марк Гурман розповідає про інші технічні інновації Apple у 2027 році. Серед них перший складаний iPhone, «який дехто в компанії вважає однією з двох головних ініціатив, присвячених двадцятиріччю». Також компанія планує випустити свої перші розумні окуляри — на основі чипа власного дизайну та з Apple Intelligence, «аналогічні популярним Ray-Ban від Meta».

Оглядач передбачає зміну за наступні два роки щонайменше двох поколінь Intelligence. Компанія створить нові потужні процесори для своїх серверів штучного інтелекту, що покращить взаємодію з ними. Apple також перейде на версію Siri, яка спирається на великі мовні моделі.

«Apple планує розробити робототехніку, зокрема настільну роботизовану руку (на основі все ще незавершених планів компанії щодо центру розумного дому). Вона матиме помічника на базі штучного інтелекту з власною індивідуальністю», — додає Марк Гурман.

Також інтригує згадка «продукту, який поєднає складаний iPad із сенсорним Mac». Щоправда, цей, очевидно, дуже складний пристрій може затриматися до 2028 року.

Проте у повідомленні про інновації Марк Гурман, якого складно звинуватити у нелюбові до Apple, пише про технологічний застій компанії, який викликав необхідність технологічного прориву. Він визнає, що відсутність змін дала про себе знати: продажі iPhone скоротилися і зараз нижчі, ніж два роки тому. Виторг Apple Watch минулого року впав на 14%, загальний дохід повільно відновлюється після періоду стагнації. «На хвіст» Apple наступають більш високотехнологічні конкуренти «Huawei та Xiaomi, котрі створюють інноваційні дизайни, як складані телефони».