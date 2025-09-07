Новини Ігри 07.09.2025 comment views icon

Paradox повертає кошти за передзамовлення Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 та обіцяє переробити гру

Paradox повертає кошти за передзамовлення Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 та обіцяє переробити гру

Гравці The Masquerade — Bloodlines 2 обурилися лише чотирма кланами у грі та пропозицією придбати можливість грати за ще два у DLC за $22. На PlayStation повернуть кошти за Premium Edition.

Від понеділка, 8 вересня, Paradox Interactive повертатиме кошти всім, хто попередньо замовив Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Premium Edition у PlayStation Store. Видавець обіцяє, що 17 вересня будуть оприлюднені суттєві зміни, які, ймовірно, зроблять клани Ласомбра та Тореадор доступними у базовій грі.

“З кожним, хто попередньо замовив преміумвидання через PlayStation Store, зв’яжуться та повернуть кошти, починаючи з понеділка, 8 вересня. Ви зможете попередньо замовити свою копію преміумвидання пізніше, до релізу 21 жовтня. Зверніть увагу, що це навмисний перший крок у нашому запланованому плані дій до 17 вересня, щоб забезпечити вам найкращий можливий досвід на момент запуску”, — повідомили розробники у Reddit та Discord.

Обурення викликало рішення Paradox включити два улюблені фанатами клани до набору платного DLC Shadows & Silk. Вони мали бути доступними лише покупцям преміумвидання як окреме DLC першого дня. Фанати відчули себе зрадженими, з урахуванням, що в оригінальній Bloodlines з самого початку було сім кланів для гри. Негативна реакція на це швидко сколихнула Reddit.

Наразі оголошення про повернення коштів стосується лише клієнтів PlayStation Store — ймовірно, через те, що магазин не дозволяє часткового повернення коштів, якого вимагала б зміна ціни. Але, ймовірно, компанія запропонує іншим щось 17 вересня або раніше. Також точно невідомо, які конкретно зміни планує Paradox.

Джерело: Notebookcheck

