SONY запускає The Playerbase — фани PS потраплять у ігри через сканування тіла: почали з Gran Turismo 7

The Playerbase / SONY

Sony Interactive Entertainment запустила програму The Playerbase — ініціативу, яка дає фанатам PlayStation шанс буквально потрапити всередину відеогри у вигляді персонажа. Перша гра у проєкті — Gran Turismo 7. Заявки відкриті з 7 квітня на офіційному сайті компанії.





Відбір відбувається у декілька етапів. Спочатку Sony приймає заявки від гравців, які мають відповісти на питання про свій досвід на PlayStation і увійти в систему через обліковий запис PSN. Після перегляду анкет компанія запросить обмежену кількість фіналістів на відеоінтерв’ю. Фіналісти розкажуть про свій зв’язок з PlayStation — і лише один гравець отримає місце в грі.

Програма доступна в Америці, Європі, Азії, Південній Африці та Австралії.

Окремо Sony запрошує переможця до студії у Лос-Анджелесі на цілий день: там відбудеться повне сканування тіла і спільна робота з дизайнером над логотипом і лівреєю. Що саме Sony робитиме з даними повного сканування тіла — компанія не уточнює. Gran Turismo 7 є автосимулятором без персонажів у повний зріст, тож поточна мета сканування незрозуміла. Найімовірніше, ці дані призначені для майбутніх ігор у рамках розширення програми.





Sony вже підтвердила, що The Playerbase з часом поширюватиметься на інші PlayStation Studios-ігри — і в кожній з них формат присутності гравця адаптуватимуть під специфіку конкретної гри. Тобто в екшені чи RPG переможець може з’явитись зовсім інакше, ніж як портрет на аватарці водія.

Раніше ми писали про перше платне DLC Power Pack для Gran Turismo 7 після трьох років безплатних оновлень, а в огляді квітневих релізів для PS5 розповідали, чого ще очікувати від Sony цього місяця.

Джерело: Sony PlayStation