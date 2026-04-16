У мережі з’явилися нові технічні подробиці щодо розробки наступного покоління ігрових консолей від Sony. Згідно з останніми витоками, головним пріоритетом під час проектування PlayStation 6 стала повна зворотна сумісність із контентом попередніх років.





Ключовим рішенням для реалізації цієї стратегії став вибір постачальника центрального та графічного процесорів. Повідомляється, що Sony знову уклала контракт із компанією AMD, відхиливши пропозицію від Intel.

Основним аргументом на користь AMD стала саме архітектурна спадковість. Перехід на рішення від іншого виробника міг би поставити під загрозу можливість запуску ігор, створених для “PS4” та “PS5”, або вимагав би занадто дорогих ресурсів для емуляції.

Для Sony збереження цифрових бібліотек користувачів є критично важливим фактором лояльності. Компанія прагне забезпечити безшовний перехід гравців на нове залізо, де всі раніше придбані проєкти працюватимуть “з коробки”.





Інсайдери зазначають, що Intel дуже прагнула отримати цей контракт, проте не змогла гарантувати ідеальну сумісність за конкурентною ціною. Для японського техгіганта стабільність екосистеми виявилася важливішою за зміну технологічного партнера.

Хоча розробка консолі перебуває на ранній стадії, архітектурний фундамент уже закладено. Це дозволяє розробникам ігор планувати свої майбутні проєкти з урахуванням того, що вони залишатимуться актуальними протягом десятиліть.

Очікується, що завдяки потужності “PS6” ігри минулих поколінь зможуть отримати автоматичне покращення продуктивності та роздільної здатності. Це продовжить життєвий цикл бібліотеки та зробить нову консоль привабливим придбанням для власників великих колекцій ігор.

Наразі Sony не називає навіть приблизних дат анонсу консолі. Проте вибір апаратної бази підтверджує, що компанія дотримується обраного курсу на еволюційний розвиток своєї ігрової платформи.

Джерело: Wccftech