Новини Пристрої 16.04.2026

Пріоритет на спадкоємність: Sony готує PS6 із повною підтримкою бібліотек PS4 та PS5

PS6 отримає повну зворотну сумісність із PS4 та PS5 / Wccftech
У мережі з’явилися нові технічні подробиці щодо розробки наступного покоління ігрових консолей від Sony. Згідно з останніми витоками, головним пріоритетом під час проектування PlayStation 6 стала повна зворотна сумісність із контентом попередніх років.


Ключовим рішенням для реалізації цієї стратегії став вибір постачальника центрального та графічного процесорів. Повідомляється, що Sony знову уклала контракт із компанією AMD, відхиливши пропозицію від Intel.

Основним аргументом на користь AMD стала саме архітектурна спадковість. Перехід на рішення від іншого виробника міг би поставити під загрозу можливість запуску ігор, створених для “PS4” та “PS5”, або вимагав би занадто дорогих ресурсів для емуляції.

Для Sony збереження цифрових бібліотек користувачів є критично важливим фактором лояльності. Компанія прагне забезпечити безшовний перехід гравців на нове залізо, де всі раніше придбані проєкти працюватимуть “з коробки”.


Інсайдери зазначають, що Intel дуже прагнула отримати цей контракт, проте не змогла гарантувати ідеальну сумісність за конкурентною ціною. Для японського техгіганта стабільність екосистеми виявилася важливішою за зміну технологічного партнера.

Хоча розробка консолі перебуває на ранній стадії, архітектурний фундамент уже закладено. Це дозволяє розробникам ігор планувати свої майбутні проєкти з урахуванням того, що вони залишатимуться актуальними протягом десятиліть.

Очікується, що завдяки потужності “PS6” ігри минулих поколінь зможуть отримати автоматичне покращення продуктивності та роздільної здатності. Це продовжить життєвий цикл бібліотеки та зробить нову консоль привабливим придбанням для власників великих колекцій ігор.

Наразі Sony не називає навіть приблизних дат анонсу консолі. Проте вибір апаратної бази підтверджує, що компанія дотримується обраного курсу на еволюційний розвиток своєї ігрової платформи.

Перевершить DLSS 4.5: інсайдер розкрив характеристики портативної PS6 з PSSR 3

Джерело: Wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Sony повертає PlayStation TV: телевізійну консоль родом з 2013 року
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5
Sony і Honda закрили електромобіль Afeela ще до старту
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Дві версії та доступна ціна: Sony розробляє нову стратегію для PlayStation 6
Виробництво завершено: екранізація The Legend of Zelda переходить до етапу монтажу
Intel готує монстра: Core Ultra 400 (Nova Lake-S) з 52 ядрами, 175 Вт TDP і зворотною сумісністю сокета
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Екранізація Elden Ring знайшла зірку в касті "The Last of Us"
Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації
Навіщо Intel зробила Gaming Support для відеокарти за $949, яку неможливо купити для ігор
12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K
Housemarque показали 30 хвилин Saros: виглядає як Returnal, який нарешті пробачає помилки
Ціни на процесори Intel Arrow Lake Refresh підскочили ще до початку продажів
Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF
Очікування довжиною в десятиліття: The Last of Us Part 3 вийде не раніше 2030-х років
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Sony офіційно підвищує ціни на PlayStation 5
Sony Xperia 1 VIII: витік розкриває дизайн флагманського смартфона
Апскейлінг нового рівня: інсайдери розкривають революційні можливості PS6 та ймовірну ціну
