banner
Новини Ігри 30.04.2026 comment views icon

PlayStation Plus у травні: EA Sports FC 26, соулслайк Wuchang і Nine Sols з бойовою системою Sekiro

Sony оголосила лінійку PlayStation Plus на травень 2026 року. З вівторка, 5 травня, усі підписники сервісу отримають доступ до трьох ігор: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers і Nine Sols.


EA Sports FC 26 виходить на PS5 і PS4. Гравці зможуть обрати між двома ігровими пресетами — Authentic Gameplay і Competitive Gameplay — та змагатися в оновленому режимі Football Ultimate Team із переробленими Rivals і Champions. Підписники PS Plus отримають також ексклюзивний бонусний пакет PS Plus Icons Pack для EA Sports FC 26, який можна активувати окремо через PlayStation Store.

Wuchang: Fallen Feathers — соулслайк від китайської студії Leenzee Games, доступний лише на PS5. Головна героїня Учан — піраткa, яка прокидається без спогадів у пізній династії Мін. Світ охоплений загадковим явищем Оперення, що перетворює людей на монстрів. Гравці освоюють різні бойові стилі, збирають навички з переможених ворогів і поступово відкривають взаємопов’язаний відкритий світ. Гра вийшла у серпні 2025 року і отримала схвальні відгуки за атмосферу і бойову механіку — хоча окремі рецензенти критикували нерівномірний темп сюжету.

Nine Sols виходить на PS5 і PS4. Це ручна мальована 2D-платформа тайванської студії RedCandleGames із бойовою системою, натхненною Sekiro: Shadows Die Twice — акцент зроблено на відбиванні атак. Гравці досліджують постапокаліптичний світ, колись підвладний чужорідній расі, і полюють на дев’ятьох могутніх правителів на ім’я Соли. Оригінальна версія для PC вийшла у травні 2024 року і зібрала відзнаку “надзвичайно позитивно” у Steam.


Забрати ігри квітня — Lords of the Fallen, Tomb Raider I–III Remastered і Sword Art Online Fractured Daydream — можна до 4 травня включно.

Джерело: PlayStation Blog

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати