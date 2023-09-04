Трейлер Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 — багатостраждальна вампірська RPG тепер запланована на осінь 2024 року

Після низки переносів розробники Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 нарешті порадували фанатів хорошими новинами про гру і показали анонсуючий трейлер.

Нагадаємо, гру Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 анонсували на початку 2019 року. Її розробкою займалася студія Hardsuit Labs. Це гра у жанрі Action/RPG, яка є прямим продовженням Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Її дія розгортається в тому ж вигаданому Світі Темряви, де поряд з людьми та потай від них існують вампіри, перевертні та інші фантастичні істоти. Сюжет розгортається у Сіетлі. Головного персонажа перетворили на вампіра проти всіх правил. В результаті, головний герой має лише слабкі надприродні здібності. Йому доведеться постати перед судом вампірів і стати причиною війни між вампірськими кланами. Щоб вижити, він має приєднатися до одного з них. Пустельник, на ім’я Дейл Таллі допомагає йому освоїтися у світі вампірів. Згодом сила головного героя зростатиме, але не слід забувати підтримувати Маскарад і зберігати людяність, інакше треба готуватися до наслідків.

На момент анонсу говорилося, що гра вийде у березні 2020 року. Але наприкінці 2019 року розробники заявили, що не встигають завершити проєкт до запланованого строку, а тому перенесли вихід на кінець 2020 року. Однак і на той час завершити розробку не вдалося, і гру перенесли на 2021 рік. Але у 2021 році вихід Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 вкотре перенесли (вже на невизначений термін), попутно змінивши розробників.

Зважаючи на все, заміна розробників пішла на користь проєкту. Після деякого затишшя Paradox Interactive випустила новий анонсуючий трейлер Vampire: Masquerade – Bloodlines 2 і заявила, що реліз гри запланований на осінь 2024 року. Відео демонструє деякі геймплейні фрагменти, які дають уявлення, як головний герой розправляється з ворогами. Розробники поки що не розголошують системних вимог гри.