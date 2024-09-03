Партнер Facebook і Google хвалився, що прослуховує користувачів для таргету реклами

Після витоку інформації Google почала видаляти усі сліди співпраці, тоді як Facebook анонсував перевірку.

Як повідомляє 404 Media, компанія Cox Media Group (CMG) представила своїм клієнтам-рекламникам інструмент, який нібито дозволяє «прослуховувати» користувачів соцмереж через мікрофон та аналізувати за допомогою ШІ, яку рекламу на них націлювати.

«Рекламодавці можуть поєднувати ці голосові дані з даними про поведінку, щоб націлювати рекламу на зацікавлених споживачів».

У слайд-шоу на презентації CMG наводила як приклад соцмережі Facebook, Google й Amazon, які нібито є партнерами її служби «Active Listening».

Після того як журналісти звернулися до Google за коментарем, компанія швидко видалила згадки про CMG зі своєї «Партнерської програми», тоді як Meta оголосила, що перевірить чи не порушує її партнер умови обслуговування.

Представник Amazon тим часом заявив, що рекламний відділ компанії «ніколи не працював із CMG над цією програмою і не планує цього робити».

Це ж було вже!

Останній виток — лише один з низки повідомлень про роботу тіньового сервісу CMG. Торік у грудні 404 Media помітив, що компанія вихвалялася технологією у подкасті.

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Ну і власне самі повідомлення про прослуховування для націлювання реклами не нові — і ми самі часто бачимо результат роботи інструменту у власній стрічці.

За послугу CMG стягує від $100 на день — для націлювання людей у радіусі 15 км і більше.

CMG не надала коментарів на запити журналістів Gizmodo та Futurism, однак зважаючи на те, що презентація збережена в архіві, компанії буде важко заперечувати, що вона отримувала гроші за прослуховування користувачів. У США більшість штатів дотримуються законодавства, яке обмежує можливість записувати особу без її явного відома.

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