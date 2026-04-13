10 лайфхаків, які повинен знати кожен власник Google Pixel

Google Pixel / Image: Wired

Google впакував свої флагманські телефони Pixel у довгий перелік корисних функцій — від конфіденційності до продуктивності — і регулярно додає нові з частими оновленнями Pixel Drop. Але багато найкращих функцій вимкнено за замовчуванням.





Ось 10 способів отримати максимум від усього, що пропонує Pixel.

Закріплення додатків, щоб ніхто не шпигував у телефоні

Перш ніж передати Pixel комусь іншому — чи то даєте незнайомцю зателефонувати, чи показуєте фото другу — увімкніть закріплення додатків, щоб ця людина не могла переміщатися по вашому пристрою. Ця функція конфіденційності утримує користувача у закріпленому додатку, тому він не зможе відкрити ваші повідомлення, переглянути історію пошуку або знайти іншу особисту інформацію.

Єдиний спосіб вийти із закріпленого додатка — це ваш PIN-код, графічний ключ або пароль. Щоб закріпити додаток, перейдіть у Налаштування > Безпека або Безпека та місцезнаходження > Додатково > Закріплення додатків і увімкніть “Використовувати закріплення додатків” та “Запитувати PIN перед відкріпленням”. Потім відкрийте додаток, який хочете закріпити, проведіть пальцем і утримуйте для відкриття огляду, торкніться іконки додатка і натисніть “Закріпити”.





“Приватний простір” — для приховування конфіденційних даних

Ще один спосіб захистити особисту інформацію від сторонніх очей — розмістити її у Приватному просторі, прихованому розділі Pixel, для доступу до якого потрібна окрема аутентифікація. Приватний простір зберігає конфіденційні додатки (схоже на наявність окремого телефону всередині телефону) і приховує їх із швидкого пошуку, лаунчера та нещодавніх переглядів. Приватний простір також вимикає активність на передньому та фоновому плані, включно зі сповіщеннями.

Щоб налаштувати Приватний простір, перейдіть у Налаштування > Безпека та конфіденційність > Приватний простір і або пройдіть автентифікацію за допомогою PIN-коду блокування екрана, або встановіть новий PIN, якщо у вас його немає. Торкніться “Налаштувати” > “Зрозуміло” і дотримуйтесь підказок для встановлення нового замка для простору. Ви можете або додавати додатки, коли Приватний простір відкрито (торкніться “Встановити”), або натиснути й утримувати додаток, а потім торкнутися “Встановити додаток у приватний простір”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Circle to Search — для живого перекладу під час прокручування

Інструмент Circle to Search від Android на основі штучного інтелекту дозволяє шукати інформацію в додатку, просто обводячи, виділяючи або торкаючись зображення, тексту чи відео. Він також може безперервно перекладати текст на вебсайтах і в публікаціях у соціальних мережах під час прокручування сторінки або між публікаціями без будь-якого додаткового введення й без повторного запуску функції. Щоб активувати переклад, натисніть і утримуйте кнопку “Додому” або панель навігації для запуску Circle to Search, потім торкніться іконки “Перекласти” > “Прокрутити та перекласти”.

Hold for Me — для дзвінків до служби підтримки

Не витрачайте години свого життя на утриманні з клієнтською службою, коли ваш Pixel може зробити це за вас. З Hold for Me функція Call Assist буде чекати під музику ліфта, виявить, коли на лінії з’явиться представник, і сповістить вас, що час відповідати на дзвінок. Щоб увімкнути Hold for Me, відкрийте додаток “Телефон” і перейдіть у “Більше” > Налаштування > Hold for Me.

Вам також потрібно буде вмикати функцію для кожного дзвінка — коли вас поставлять на утримання, торкніться “Hold for me” > “Почати”. Коли з’явиться підказка “Хтось хоче поговорити з вами”, торкніться “Повернутися до дзвінка”. Зверніть увагу, що Hold for Me доступна для користувачів в Австралії, Канаді, Японії, Великій Британії та США.

“Take a Message” — для отримання транскриптів пропущених дзвінків у реальному часі

Pixel також може допомогти керувати пропущеними та відхиленими дзвінками за допомогою Take a Message — альтернативи голосовій пошті, яка показує транскрипт у реальному часі на головному екрані. Це дозволяє вам відстежувати дзвінок і вирішувати, чи відповідати, ще до завершення повідомлення — ви можете приєднатися до дзвінка в будь-який момент.

Функція також створює нотатки до дзвінків і наступні кроки, згенеровані штучним інтелектом (наприклад, нагадування або можливість передзвонити одним кліком). За даними Android Authority, також можуть з’явитися персоналізовані привітання Take a Message для окремих абонентів.

Щоб увімкнути цю функцію, відкрийте додаток “Телефон” і торкніться “Більше” > Налаштування > Take a Message, потім увімкніть параметр. Take a Message підтримується на Pixel 6 і новіших моделях в Австралії, Канаді, Ірландії, Великій Британії та США.

Quick Tap, щоб перетворити задню панель Pixel на кнопку

На Pixel є цілий набір жестів, які можна налаштувати для перевірки сповіщень, пошуку та відкриття додатків або активації Google Assistant. Quick Tap — один із таких варіантів, який перетворює задню панель телефону на “кнопку”, що налаштовується для виконання різних дій подвійним торканням. Знімок екрана та активація ліхтарика — найпоширеніші варіанти, але люди також використовують Quick Tap для запуску Google Lens, Wallet або Snapchat.

Підключіть Pixel до зовнішнього монітора за допомогою режиму робочого столу

Google нещодавно впровадив функцію для всіх користувачів Pixel 8 і новіших моделей, яка дозволяє підключити пристрій до зовнішнього монітора, фактично перетворивши його на настільний ПК. Просто підключіть телефон через USB-C, і ви отримаєте додатки у переміщуваних вікнах разом із екранним доком.

Щоб максимально скористатися досвідом роботи за робочим столом, вам, мабуть, знадобиться кілька периферійних пристроїв ПК (бездротова клавіатура та миша Bluetooth), якщо у вас їх ще немає.





Використовуйте Pixel як вебкамеру

При підключенні до комп’ютера (або телевізора, планшета чи ноутбука з підтримкою USB Video Class) ваш Pixel також слугує вебкамерою. Все, що вам потрібно — кабель USB з підтримкою передачі даних. Торкніться сповіщення “Заряджання цього пристрою через USB” і виберіть “Вебкамера” у меню “Використовувати USB для”.

Ви можете продовжувати користуватися телефоном у звичайному режимі під час роботи в режимі вебкамери, хоча трансляція призупиниться, якщо надійде відеодзвінок або ви відкриєте додаток, що використовує камеру. Зверніть увагу, що Pixel не можна використовувати як вебкамеру для інших Pixel.

Увімкніть розширене голосове введення для безперебійного перетворення голосу на текст

Стандартні функції перетворення голосу на текст справляються зі своїм завданням, коли вам потрібно говорити замість друкувати, але вбудований штучний інтелект Pixel виводить голосове введення на новий рівень, швидко й точно розпізнаючи мовлення (включно з граматикою та пунктуацією). Gboard на Pixel є “контекстно-залежним”, тобто може розуміти голосові команди та виправлення, розставляти розділові знаки на основі природних мовленнєвих патернів і навіть вставляти емодзі.

Ви повинні ввімкнути розширене голосове введення (доступно на Pixel 6 і новіших моделях) у будь-якому додатку, де можна вводити текст. Торкніться місця введення тексту, потім виберіть Налаштування > Голосове введення у верхній частині клавіатури. Після цього увімкніть “Розширені функції голосового введення”.

Оптимізуйте термін служби акумулятора за допомогою адаптивних налаштувань

Щоб акумулятор телефону працював якомога довше, потрібно внести деякі корективи. У Pixel є кілька адаптивних налаштувань, які використовують штучний інтелект для визначення ваших шаблонів використання й відповідного мінімізування споживання енергії.

Адаптивний акумулятор (у Налаштування > Акумулятор > Економія заряду) скорочує фонове споживання енергії для додатків, якими ви користуєтеся рідше, тоді як Адаптивна яскравість (Налаштування > Дисплей > Адаптивна яскравість) автоматично регулює яскравість екрана залежно від контексту. Нарешті, Адаптивне підключення перемикатиметься між мережами 5G, які потребують більше енергії, та 4G LTE залежно від того, чи ви стримуєте відео, чи вам потрібна лише базова швидкість.





Джерело: LifeHacker