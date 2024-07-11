Новини WTF 11.07.2024 о 12:58 comment views icon

Паяльник та рівні руки: ютубер власноруч виготовив оперативну пам’ять для 386-комп’ютера із 80-х. Ви також можете

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Вадим Карпусь

Автор новин

Паяльник та рівні руки: ютубер власноруч виготовив оперативну пам’ять для 386-комп’ютера із 80-х. Ви також можете

Зазвичай власникам старих комп’ютерів, які досі справно працюють та виконують свої задачі, важко знайти компоненти для модернізації або ремонту системи. Наразі нелегко купити модулі пам’яті DDR2 або DDR3. Годі вже й казати про старіші системи, які використовували пам’ять у вигляді 30-контактних SIMM-модулів. Проте це не проблема, якщо вміти тримати паяльник в руках, довів ютубер Bits und Bolts.

Він поставив собі за мету створити із доступних в продажу компонентів модулі пам’яті SIMM для систем на базі процесора Intel 80386. Цей чип був представлений ще у 1985 році – майже 40 років тому. Щоб виклик був не занадто легким, він вирішив створити модулі пам’яті гігантського (по тих часах) обсягу – 16 МБ. Стандартом під час ери 386DX було 4 МБ. Врешті-решт, модулі оперативної пам’яті зазвичай мали об’єм 1 МБ. Отже, планувалося встановити в системі неймовірні 64 МБ оперативної пам’яті. Свої успіхи в цьому випробуванні він виклав у вигляді відео посібника на YouTube.

Наразі все ще можна придбати SIMM-модулі обсягом 16 МБ. Однак вони дорого коштують, зазвичай вже були у використанні й не проходили надійне тестування. Також є питання щодо того, як забезпечити наявність FPM-пам’яті, а не EDO. Автор відео розв’язав цю проблему, зламавши модулі пам’яті, щоб дозволити їх перемикати між режимами EDO та FPM.

Bits und Bolts почав з досліджень технічних характеристик та посібників до своєї материнської плати 386, щоб дізнатися, чи може вона завантажитися з такою кількістю пам’яті. Виявилося, що це можливо, але лише якщо він заповнить чотири з восьми роз’ємів на платі. Це був досить великий обсяг пам’яті навіть через два покоління процесорів, коли дебютував чип Pentium.

Після завершення проєкту автор успішно завантажив свій комп’ютер 386 з 64 МБ оперативної пам’яті. Для перевірки такого обсягу пам’яті за допомогою memtest знадобилося 10 годин, щоб завершити один прохід тестування.

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У іншому відео Bits und Bolts показує відкриття Windows 3.1 та розширення RAM-драйву, який він створив для неї. Автор надає посилання на спеціальні плати PCB, необхідні для пам’яті, а також на інструменти та матеріали, які він використовує для збірки модулів. Його наступним кроком буде визначити, наскільки більше додаткової пам’яті він може вмістити у свої системи 486.

Джерело: tomshardware

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