NVIDIA не випустить нових ігрових відеокарт у 2026 році: чому це може бути вигідно геймерам

Відеокарта NVIDIA / Depositphotos

На ринку відеокарт від NVIDIA настала тиша. Очікувану серію GeForce RTX 50 Super, яку планували показати на CES 2026 з помітним збільшенням обсягу відеопам’яті, відклали на невизначений термін. А згодом цю серію взагалі скасували. Компанія повідомила про це партнерам без гучних анонсів.





У результаті поточна лінійка RTX 50 залишиться єдиною пропозицією для геймерів щонайменше до появи GeForce RTX 60, яку прогнозують не раніше другої половини 2027 року.

Дефіцит пам’яті

Ключова проблема полягає у нестачі пам’яті GDDR7 через активний розвиток індустрії ШІ, яка споживає величезні обсяги DRAM. Виробничі потужності перерозподіляють під HBM для ШІ, і це напряму б’є по доступності GDDR7.

NVIDIA планувала побудувати серію RTX 50 Super саме навколо ідеї збільшення відеопам’яті. Очікувався приріст приблизно на 50%:





RTX 5070 Super — 18 ГБ

RTX 5070 Ti Super і RTX 5080 Super — до 24 ГБ

На папері це виглядало привабливо. Але через дефіцит пам’яті випустити такі відеокарти зараз дуже проблематично.

Конкуренція не тисне

Ситуацію підсилює слабкий тиск з боку AMD і Intel. Хоча їхні серії GPU конкурентні, моделей із великими обсягами відеопам’яті (18 ГБ+) у масовому сегменті зараз майже немає.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Без прямої конкуренції у NVIDIA немає термінової потреби форсувати релізи і випускати нові відеокарти зі збільшеним обсягом пам’яті та підвищеними частотами видеочипів.

Рівень продуктивності відеокарт NVIDIA

Як це не дивно виглядає, але поточні відеокарти (і навіть моделі попередніх поколінь) цілком задовольняють більшість гравців.

Моделі флагманського рівня RTX 30 або RX 7000 усе ще добре справляються з іграми у роздільній здатності 1440p. Наприклад, RTX 3080 або RX 7800 XT тягнуть більшість сучасних проєктів без серйозних компромісів щодо продуктивності.

Велику роль також відіграє програмна підтримка нових функцій, як от DLSS та FSR. Ці технології за останні два роки дали більший приріст продуктивності, ніж “сирі” оновлення графічних чипів. Тому пауза в релізах дає час реально оцінити: апгрейд потрібен чи це просто звичка оновлюватися.

Також варто пам’ятати про загальну ситуацію на ринку ПК. Дефіцит пам’яті спричинив її суттєве подорожчання. Разом з тим дорожчають і процесори. Відеокарти з дорогою пам’яттю GDDR7 також матимуть вищу ціну. Тому ціна ігрового ПК чи ноутбука у 2026 році буде значно вищою, ніж рік тому.

За таких умов на питання “Чи потрібен апгрейд відеокарт зараз?” більшість геймерів дасть відповідь — ні.

Великі сподівання

До всього цього варто додати, що запуск RTX 50 не вразив ринок через ряд факторів, як от дефіцит на старті, ціни вище рекомендованих та обмежений обсяг VRAM у середньому сегменті. Щоправда, це могло бути зроблено умисно, щоб потім запропонувати покращену GeForce RTX 50 Super. Та хай там як, тепер очікування зросли. Якщо NVIDIA затягує паузу, то RTX 60 доведеться виправдовувати сподівання споживачів, такі як:

збільшення пам’яті

адекватна ціна

реальний приріст продуктивності

У компанії вже були такі успішні випадки, наприклад, GTX 1080 Ti і RTX 3080. Ринок чекає повторення.





З усім тим ситуація з поставками залишається складною. За даними ланцюгів постачання, NVIDIA може скоротити виробництво GPU на 30-40% у найближчий рік.

Навіть якщо нові відеокарти будуть досить продуктивними, їх ще треба знайти за нормальною ціною. Приклад — RX 9070 XT: на папері вигідна, але реально купити за рекомендованою складно.

Отже, річна пауза у випуску нових відеокарт хоч і виглядає як крок назад, але наразі виглядає як вигідне для всіх рішення. Для ринку це шанс стабілізуватися, користувачі отримують час використати поточне обладнання, а NVIDIA — можливість підготувати справді сильне наступне покоління.





Джерело: xda-developers