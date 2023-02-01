PayPal звільнить 2000 співробітників (близько 7% всього персоналу)

Компанія PayPal повідомила про намір скоротити 2000 співробітників, що становить близько 7% всього її персоналу.

Президент та головний виконавчий директор Ден Шульман написав у пресрелізі, що PayPal працює над вирішенням «складної макроекономічної ситуації». Він уточнив, що компанія досягла прогресу, зосередивши ресурси на основних пріоритетах і оптимізувавши структуру витрат, але ще багато чого належить зробити.

Це оголошення компанії про звільнення знаменує собою черговий раунд скорочення робочих місць у технологічній галузі. Того ж дня про скорочення 525 співробітників повідомила компанія Workday. Раніше у січні Google оголосила про звільнення понад 12 тис. співробітників, Amazon – про скорочення 18 тис. робочих місць, Microsoft – про звільнення 11 тис. працівників, а Salesforce – про намір звільнити 7 тис. осіб. Meta також скоротила понад 11 000 працівників, або 13% свого персоналу.

У своєму фінансовому звіті за третій квартал PayPal перевершила очікування з доходу і прибутку, але акції компанії впали після того, як оцінка виторгу компанії за четвертий квартал виявилася нижчою за очікування аналітиків. Попри це, PayPal підвищила прогноз щодо прибутку на кожну акцію на весь фінансовий рік, заявивши, що вона виграла від «постійних ініціатив щодо підвищення продуктивності».

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

PayPal має опублікувати фінансову звітність за четвертий квартал 9 лютого.

Джерело: cnbc