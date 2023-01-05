Amazon звільнить понад 18 000 працівників — це найбільше скорочення за всю історію компанії

Скорочення в Amazon перевищують попередні прогнози та складають близько 5% від всього корпоративного персоналу компанії та 1,2% від загальної кількості працівників (1,5 млн осіб станом на вересень 2022 року).

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Це також найбільший показник скорочень на тлі нинішнього спаду в технологічній галузі та наймасштабніший для самої компанії за всю історію її існування. (Компанія скоротила 1500 робочих місць у 2001 році під час краху доткомів, що на той час становило 15% її персоналу. А також звільнила кілька сотень корпоративних співробітників на початку 2018 року, після чергового періоду швидкого розширення).

У листопаді в Amazon заявили, що починають хвилю скорочень, яка торкнеться працівників, залучених у виробництво пристроїв, підбір персоналу та роздрібні операції. The Wall Street Journal повідомляв, що загалом буде звільнено близько 10 000 осіб, і тисячі з них вже залишили компанію минулого року.

Однак нині стало відомо, що загальна кількість звільнених працівників складе 18 000 осіб, і з ними попрощаються протягом найближчих тижнів. У середу виконавчий директор Amazon Енді Джессі прокоментував скорочення у блозі:

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“У минулому Amazon пережила невизначені та складні економічні умови, це очікується й надалі”.

Джессі додав, що більша частина звільнень охопить роздрібну торгівлю та галузь найму, працівників повідомлять про скорочення пізніше у січні.

Прибутки Amazon стрімко зростали під час пандемії Covid-19, оскільки люди активно користувалися онлайн-магазинами. Стрімке залучення до різноманітних бізнесів Amazon — від електронної комерції до продуктових магазинів і хмарних обчислень — сприяло зростанню компанії. Щоб не відставати від попиту, Amazon подвоїла свою логістичну мережу та найняла сотні тисяч співробітників.

Коли попит почав падати, а клієнти повернулися до звичайного шопінгу, Amazon ініціювала масштабний перегляд скорочення витрат. Навесні та влітку компанія закрила офлайн-магазини та бізнес-підрозділи, такі як Amazon Care. Пізніше компанія припинила наймати нових працівників.

Чимало технологічних компаній ідуть схожим шляхом, через спад економіки. Згідно з підрахунками, опублікованими на Layoffs.fyi — звільнення понад 18 000 співробітників Amazon стане найбільшим скороченням в технологічних компаніях за останні кілька місяців.

Раніше Meta заявила, що скоротить понад 11 000 працівників, або 13% свого персоналу. У середу американська компанія, розробник однойменної CRM-системи Salesforce повідомила, що звільняє 10% своєї робочої сили. Виконавчий директор Марк Беніофф сказав, що вони найняли занадто багато людей, оскільки дохід різко зріс на початку пандемії.

“Я беру за це відповідальність”, — додав Беніофф.

Джерело: WSJ