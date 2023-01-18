Microsoft звільнить 11 000 працівників. Більшість скорочень торкнуться інженерних відділів — Bloomberg

Очікується, що Microsoft оголосить про скорочення сьогодні, під час публікації звіту за фінансовий квартал, що закінчився 31 грудня 2022 року.

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11 000 співробітників — це близько 5% від загальної кількості робочої сили Microsoft. За даними Bloomberg, більшість скорочень стосуватиметься інженерних відділів.

Цікаво, що скорочення у Microsoft відбудуться на фоні оголошення про “політику необмеженої відпустки”. З 16 січня усі працівники компанії зможуть взяти необмежену відпустку, в тому числі й нові співробітники. Microsoft й надалі пропонуватиме 10 корпоративних вихідних на рік, а також вихідні через хворобу, участь у суді присяжних чи втрату близьких людей. Працівники із невикористаними відпустками отримають одноразову виплату у квітні.

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Загалом на початок року в Microsoft працювало понад 220 000 осіб. У 2022 році з компанії звільнили 1% від загальної кількості персоналу.

Це лише останній приклад масштабного звільнення серед технологічних компаній, які щосили намагаються протистояти складній глобальній економічній ситуації. Раніше Amazon оголосила про звільнення 18 000 співробітників — близько 5% від всього корпоративного персоналу компанії та 1,2% від загальної кількості працівників (1,5 млн осіб станом на вересень 2022 року).

Meta також скоротила понад 11 000 працівників, або 13% свого персоналу. 4 січня американська компанія, розробник однойменної CRM-системи Salesforce, також повідомила, що звільняє 10% своєї робочої сили.

Звільнення у Microsoft відбудуться лише за кілька тижнів після того, як генеральний директор Сатья Наделла попередив, що на технологічну індустрію чекають два роки викликів. В інтерв’ю CNBC він визнав, що корпорація не “застрахована від глобальних змін”.

“Наступні два роки, ймовірно, будуть найскладнішими. У нас було значне прискорення під час пандемії, і є певна нормалізація цього попиту. Крім того, у деяких частинах світу спостерігається справжня рецесія”, — сказав Наделла.

Раніше Microsoft вже непомітно звільнила майже 1000 співробітників: скорочення торкнулися навіть команд зі створення технологій для держави та ігрового підрозділу Xbox.

Джерело: Bloomberg, The Verge, Aroged