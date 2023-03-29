Pepsi вперше за 15 років змінила логотип — відтепер бренд зосереджений на концепції Zero Sugar

Газовані напої з новим логотипом продаватимуться вже цієї осені у Північній Америці, і з 2024 року – в решті світу.

Основні кольори змінили на чорний та темно-синій, а у центрі розмістився червоно-біло-синій глобус. Сам напис «Pepsi» отримав новий шрифт та повернувся в центр круга – там де він знаходився у 1980-1990 роках.

Однак новий логотип — це що завгодно, але не просто ностальгічна гра. Натомість він створений, щоб віддалити асоціацію Pepsi з цукром, оскільки чорний — це той самий колір, який позначав лінійку Zero Sugar, і саме на ній компанія планує зробити основний акцент.

«Багато людей навіть не помічають присутності чорного кольору. Це навмисний колір, який ми додали в Pepsi Zero Sugar – те, що буде провідним брендом, який ми використовуємо в маркетингу», — каже Тод Каплан, директор з маркетингу Pepsi.

Дохід Pepsi зростає, але це пов’язано здебільшого з підвищенням ціни на газовану воду, а не з розширенням охоплення. Тим часом компанія розпочала щось на кшталт війни з цукром, оскільки споживачі прагнуть вживати його менше. Згідно з дослідженням, 30% представників покоління Z стверджують, що взагалі відмовилися від цукру.

Однак на стадії проєктування ця стратегія була не настільки очевидною. Мауро Порчіні, віцепрезидент і головний дизайнер Pepsi, розглядав для нового бренду десяток логотипів – і тільки один не був синім.

«Ми розробили прототипи банок, і я поклав їх на свій стіл. На кожній зустрічі протягом місяців вони були переді мною. Ми зрозуміли, що людям сподобалася ця концепція через контраст», — каже Порчіні.

Pepsi — це, дійсно, бренд, який відповідає вимогам часу та відображав нове покоління споживачів. 1998 рік прийняв блискучий, яскравий оптимізм Y2K, 2008 – плоскі, приглушені кольори, улюблені міленіалами, а 2023 – приносить сміливу цифрову анімацію, яка поєднує графіку та фотографію, буквальність і абстракцію, і перетворює майже будь-який доданий елемент на миттєву співпрацю бренду поряд із логотипом Pepsi.

Очікується, що логотип з легкістю змінюватиме дизайн залежно від контексту – наприклад, під час бейсбольного матчу на круг у центрі можна додати зшиті шви, щоб імітувати м’яч. Але в інших контекстах, таких як ресторанне обслуговування, Pepsi використовуватиме реальні фотографічні фони.

Джерело: fastcompany