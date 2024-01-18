Передплатники Telegram Premium відтепер можуть обмежити одержання повідомлень — лише «Контакти та інші Premium‎»

Повідомляється, що обмеження скасовується, якщо ви надішлете хоча б одне повідомлення в чат з обмеженим номером.

Telegram оновився до версії 10.6.1 і серед іншого запропонував можливість обмеження отримання особистих повідомлень для передплатників Telegram Premium (для вибору доступні опції «‎Всі» або «Контакти та інші Premium‎»).

Активувати налаштування можна в розділі «Приватність і безпека» — «Повідомлення»:

Серед інших функцій — одноразові голосові та відеоповідомлення, а також можливість призупинити запис аудіо чи відео.

Telegram запустив платну підписку в середині червня 2022 року, а на початку січня 2023 кількість передплатників перевищила 5 мільйонів користувачів (раніше Дуров прогнозував, що для того аби покрити усі витрати на преміум необхідно мінімум 20 млн).

На цей час вартість преміальної передплати на Telegram в Україні складає $2,49 в місяць за річний пакет, і $3,99, якщо платити помісячно. Серед доступних функцій — публікація необмеженої кількості історій, необмежене сховище для чатів та медіа, подвоєння лімітів на канали, теки, закріплені чати тощо, перетворення голосового повідомлення на текст, анімовані емоджі й т.д.