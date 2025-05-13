Переходи, тротуари та освітлення набагато краще знижують кількість ДТП, ніж планування трас та розв’язок, — дослідження

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Дослідники з Інчхонського національного університету у Південній Кореї визначили ключові фактори, що впливають на зменшення ДТП на дорозі.

Через ДТП у світі щорічно гине понад 1,19 млн людей. Окрім цього мільйони людей отримують поранення та інвалідність. Одним з головних завдань, поставлених ВООЗ, є скорочення удвічі кількості смертельних випадків та травмування внаслідок ДТП до 2030 року.

На думку дослідників з Південної Кореї під керівництвом доцента Укдже Янга, хоча вдосконалення дорожньої інфраструктури, зокрема, пішохідних переходів, мають вирішальне значення, розуміння складних взаємозв’язків між характеристиками дороги та умовами дорожнього руху часто не беруть до уваги.

У зв’язку з цим корейські науковці провели дослідження, яке визначає, як різні конструктивні дорожні елементи та умови дорожнього руху корелюють між собою, впливаючи на ймовірність аварій. Вони використали інформацію про 68-кілометрову ділянку національної автомагістралі у Південній Кореї, провівши аналіз за допомогою методу головних компонент (PCA) та моделювання шматково-структурних рівнянь (PSEM) для вивчення, як прямого, так і непрямого впливу характеристик дороги на 2 ключові типи аварій: лобові зіткнення та з’їзд з траси.

Науковці розділили характеристики дороги на три основні компоненти: придорожня інфраструктура, як то, пішохідні переходи, освітлення, тротуари. Конструктивні особливості самої дороги, зокрема, ширина смуг, перехрестя. До третьої категорії віднесли стан дорожнього полотна та кривизну.

«На відміну від попередніх досліджень, у яких швидкість та інтенсивність дорожнього руху розглядалися як статичні контрольні змінні, у нашому дослідженні вони розглядалися як опосередковані фактори, що наголошує, як дорожні умови впливають на аварії не лише безпосередньо, а й через свій вплив на поведінку учасників дорожнього руху», — пояснює Укдже Янг.

Результати дослідження продемонстрували, що саме придорожня інфраструктура чинила найбільш прямий вплив на зниження ризику аварій, особливо пов’язаних зі з’їздом з дороги. Зокрема, наявність тротуарів, дорожнього освітлення та пішохідних переходів чинили більший вплив на зниження кількості ДТП, ніж конструктивні особливості самої дороги.

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За словами Янга, не облаштовані належним чином пішохідні та придорожні споруди часто були пов’язані із рухом автівок на великій швидкості, побічно збільшуючи ймовірність ДТП. Між тим такі конструктивні особливості, як перехрестя, ширина смуги та кривизна дороги не продемонстрували значного впливу на кількість аварій. На думку дослідників, це може бути пов’язано з відносно однаковими стандартами, що застосовуються на ділянках національних автомагістралей.

Результати дослідження вказують на те, що стратегії безпеки під час дорожнього руху мають надавати пріоритет розвитку інфраструктури для пішоходів та будівництву придорожніх об’єктів, здатних підвищити безпеку як пішоходів, так і водіїв. Більш того, вдосконалення глобальних інструментів оцінки стану доріг, таких як Міжнародна програма оцінки стану доріг (iRAP), для розподілу фіксованих геометричних характеристик та змінних експлуатаційних елементів може призвести до більш цілеспрямованих та економічно ефективних заходів щодо безпеки.

Результати дослідження опубліковані у журналі Journal of Safety Research

Джерело: TechXplore