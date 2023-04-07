«Інтимні речі» та ДТП – співробітники Tesla поширювали в робочих чатах відео з камер, розташованих в автівках клієнтів

За даними Reuters, деякі працівники Tesla з 2019 року ділилися в групових робочих чатах конфіденційними фотографіями та відео, знятими камерами в автівках клієнтів.

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На одному з роликів, наприклад, була показано, як Tesla рухається на великій швидкості та збиває дитину на велосипеді. Інші кадри зображають оголеного власника авто, який збирається сісти в салон.

«Ми бачили, як вони прали білизну та робили інтимні речі. Ми бачили їхніх дітей», — сказав один із колишніх співробітників Tesla.

Деякі камери показували інтер’єр гаражів автовласників. Зокрема у чатах поширювалось відео з «унікальним підводним транспортом», який виявився автомобілем із фільму про Джеймса Бонда, придбаним Ілоном Маском на аукціоні за $968 000 у 2013 році.

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«Неясно, чи сам Маск знав про відео або про те, що ним поділилися», – пише Reuters.

Один колишній співробітник повідомив, що бачив «скандальні речі», включно зі «сценами інтимної близькості, але не наготи», а також «певні предмети білизни, певні предмети сексуального здоров’я… і просто приватні сцени з життя». З деяких знімків робили меми для того, щоб відзначитися в робочому чаті.

У повідомленні про конфіденційність для клієнтів Tesla зазначається, що «записи камер залишаються анонімними». Однак семеро ексспівробітників компанії розповіли Reuters, що комп’ютерна програма, яку вони використовували на роботі, може показати місцеперебування записів – тож потенційно можна виявити, де живе власник авто.

На сайті Tesla вказано, що кожен новий автомобіль оснащений 8 зовнішніми камерами, які підтримують такі функції як автопілот, розумний виклик, автопаркування, а також систему спостереження Sentry Mode, яка помічає людей, що наближаються до припаркованої машини, та здійснюють інші, здавалося б, підозрілі дії. На сторінці підтримки функції Tesla повідомляє, що прямі трансляції мають наскрізне шифрування і «компанія не може отримати до них доступ», записи також не передаються автовиробнику.

Після розслідування голландського Управління із захисту даних (DPA) було встановлено, що автомобілі компанії «часто знімали на відео всіх, хто наближався до автомобіля», тож Tesla додала кілька нових налаштувань – камери з того моменту починали запис лише тоді, коли до автомобіля торкаються, а перехожих повідомляли про запис відео через блимання фар.