Торік в Україні фіксували рекордну кількість ДТП із електросамокатами — часто водії були напідпитку

За останні 5 років у судах розглядали близько 130 справ про ДТП за участю електросамокатів — 34% від загальної кількості припали на 2023 рік, згідно з даними Опендатабот.

Станом на серпень 2024 року у судовому реєстрі «Бабуся» зафіксовано близько 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП за участю самокатників.

За перші 6 місяців поточного року відкрито 16 адміністративних та 3 кримінальні справи через ДТП з електросамокатами — більше, ніж за увесь 2021 рік.

Серед випадків, коли у ДТП винен саме водій електросамоката, найчастіші — наїзд на пішохода чи пошкодження майна (у таких справах кермувальники відбувались штрафом від 340 до 850 грн).

Разом з тим зростає кількість справ про ДТП, у яких водії електросамокатів були напідпитку. В одному з випадків, у кермувальника, який збив на тротуарі жінку, виявили в крові 0,9 проміле алкоголю (приблизно як після вживання 250 мл горілки). Його оштрафували на 17 000 грн і позбавили водійських прав.

Утім останнє покарання можливе не завжди, оскільки самокатники можуть не мати водійського посвідчення і не знати ПДР. У сервісах Bolt та Jet, до прикладу, кажуть, що не вимагають наявності посвідчення від водія, основна вимога — аби він був повнолітнім.

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В обох компаніях зазначили, що всі поїздки застраховані на випадок шкоди життя чи майна третіх осіб. Однак, якщо у ДТП потрапив неповнолітній, який додав собі років під час реєстрації, наслідки аварії в основному не покриваються.

«Наразі дуже важливо саме на законодавчому рівні розробити чіткі та зрозумілі правила дорожнього руху для електросамокатів та відповідальність за їх порушення. Ми не відстежуємо загалом усі інциденти з електросамокатами, але слідкуємо за страховими випадками — цьогоріч це менш як 0,001% від усіх поїздок», — каже Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінгових сервісів компанії Bolt в Україні.

Нагадаємо, що торік водіїв електросамокатів визнали повноцінними учасниками дорожнього руху, однак спеціальних правил для них і досі не затвердили. Серед головних вимог — рух правою частиною дороги, використання шоломів та світловідбивних елементів, а також заборона проїзду по пішохідних доріжках та тротуарах.