Автопілот Tesla не винен у сенсаційній смертельній ДТП “без людей за кермом” — насправді водій кермував авто під дією алкоголю та медикаментів

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) у своєму розслідуванні прийшла до висновку, що автопілот не використовувався у смертельному ДТП за участі Tesla Model S, яке сталася у 2021 році в Техасі, а сам водій керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Ось ймовірна причина, відповідно до остаточного висновку NTSB:

“Ймовірною причиною аварії електромобіля в місті Спрінг, штат Техас, було перевищення швидкості водієм та його нездатність керувати автомобілем внаслідок алкогольного сп’яніння в поєднанні з ефектами двох седативних антигістамінних препаратів, що призвело до виїзду на проїжджу частину, удару в дерево та пожежі після ДТП”.

Аварія, що сталася 17 квітня 2021 року, потрапила в заголовки видань через те, що слідчі на місці події встановили, що водійське сидіння було порожнім. Один із загиблих сидів на передньому пасажирському місці, а інший — позаду. Тож така “композиція” викликала підозри про використання автопілота Tesla та його несправність.

Пізніше того ж місяця віцепрезидент Tesla з проєктування автомобілів Ларс Мораві сказав, що представники компанії, які оглядали аварію, встановили, що рульове колесо було “деформованим”. Стан керма вказував на те, що на водійському сидінні все-таки знаходився пасажир, коли Model S зіткнулася з деревом, що суперечить твердженням місцевої влади.

Тепер слідчі NTSB впевнились у заявах компанії. Цьому посприяли й відеозаписи з камер спостереження, на яких видно, як двоє чоловіків заходять в Tesla Model S P100D 2019 року і сідають на передні сидіння транспортного засобу, перш ніж виїхати.

Крім того, дані, отримані Tesla, показали, що ремені безпеки були пристебнуті до моменту аварії, а після неї водій сам пересів на заднє сидіння.

Більше інформації надав реєстратор даних подій в Модель S, який використовувався у звіті NTSB. За п’ять секунд до зіткнення з деревом автівка розігналася з 60 км/год до 108 км/год за дві секунди та потім їхала зі швидкістю 92 км/год до повної зупинки.

Також встановлено, що спрацювали подушки безпеки. Що стосується пожежі, то вона виникла через пошкодження передньої частини акумуляторного модуля.

У висновку NTSB зазначено, що самопочуття водія погіршилось через вживання алкоголю та лікарських засобів, через що він втратив керування, а автівка на великій швидкості врізалась у дерево та спалахнула.

Автопілот, за повідомленням NTSB, не використовувався, оскільки технологія запрограмована не рухатись дорогами без розмітки — саме такою (разом з обмеженням швидкості 48 км/год) була вулиця, якою востаннє їхала Model S.

Джерело: The Verge