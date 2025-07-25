Перекупи все? «Укрзалізниця» тестує верифікацію через «Дію» під час придбання квитків

«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дія.Підпис» для боротьби з перекупами квитків на популярні напрямки. Наразі це тестова версія.

З 1 серпня така перевірка стане обов’язковою для купівлі та повернення квитків на низку внутрішніх поїздів. На першому етапі зміни торкнуться п’яти рейсів:

№ 105/106 Одеса — Київ

№ 91/92 Львів — Київ

№ 29/30 Київ — Ужгород

№ 12 Львів — Одеса

№ 27/28 Київ — Чоп

Купити квитки на ці маршрути можна буде лише онлайн і тільки після верифікації через «Дія.Підпис». Продаж у касах для цих напрямків буде недоступним, що об’єктивно може стати проблемою. За даними дослідження, держзастосунок ігнорують майже 60% українців. Проте обмеження не стосуються квитків зі спецрезерву для військових — вони, як і раніше, доступні через «Армія+» та застосунок «Укрзалізниці».

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків», — пояснили в компанії.

Разом з тим перевізник готує авторизацію через BankID у своєму застосунку. Заявляється, це ще один крок для ускладнення масового скупку квитків ботофермами та перекупниками.

Перекупи — не нова проблема для «Укрзалізниці», яка вже набридла

З початку літа — традиційного піка залізничних подорожей — пасажири масово скаржились на зникнення квитків у перші хвилини після відкриття продажу. Одночасно в Telegram почали з’являтись оголошення з перепродажем квитків за ціною у 2–3 рази дорожче.

«Укрзалізниця» вже блокувала понад 2800 облікових записів, які порушували правила купівлі. Проте проблема не вичерпала себе. Верифікація через «Дію» не стане для компанії новою, оскільки вона діє для міжнародних рейсів. Тепер її поступово вводять і всередині країни. Також для боротьби з шахраями долучилася OLX, яка блокує користувачів, що продають фейкові або перекуплені квитки.

Ще одним нововведенням стало посилення контролю документів під час посадки. Компанія оголошувала, що тепер на деяких станціях працюватимуть вибіркові перевірки груп воєнізованої охорони.

Джерело: «Укрзалізниця»