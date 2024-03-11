«Укрзалізниця» запускає онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини

«Укрзалізниця» повідомила про можливість замовити квитки онлайн на потяги, що прямують до Австрії та Угорщини. Продаж квитків в онлайн режимі на ці напрямки розпочнеться з 18 березня. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно.

Зацікавлені пасажири зможуть придбати квитки через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Щоб підготувати запуск сервісу з онлайн-продажу квитків на нові напрямки, відзавтра «Укрзалізниця» тимчасово призупинить продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп.

Джерело: «Укрзалізниця»

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