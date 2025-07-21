Новини Наука та космос 21.07.2025 comment views icon

Переселення цілої держави: мешканці Тувалу переїдуть в Австралію через затоплення островів

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Переселення цілої держави: мешканці Тувалу переїдуть в Австралію через затоплення островів
Wikimedia

Близько 5 тис мешканців острівної, тихоокеанської держави Тувалу вже подали заявки на отримання першої у своєму роді міграційної візи до Австралії у зв’язку зі змінами клімату.

Прийом заяв на отримання візи для жителів Тувалу стартував 16 червня і завершився 18 липня. Відповідно до умов, 280 жителів Тувалу щороку зможуть мігрувати до Австралії за результатами голосування.

«Це перша в світі угода подібного роду, яка забезпечує можливість гідної мобільності в умовах клімату, що посилюється», — заявляють в уряді Австралії. 

В уряді Австралії відзначили, що визнають руйнівний вплив від змін клімату на життєдіяльність, безпеку і благополуччя країн і людей, вразливих до змін клімату, особливо у Тихоокеанському регіоні. Тувалу розташована у південній частині Тихого океану, між Австралією та Гавайями, і складається з дев’яти атолів, навколо яких розміщуються коралові рифи. Найвища точка Тувалу складає усього 4,5 метри над рівнем моря. У середньому на території Тувалу висота над рівнем моря складає близько 2 метрів. Таким чином ці острови дуже вразливі до підняття рівня океану, підтоплення та штормових нагонів.

Дослідження демонструють, що у 2023 році рівень моря навколо Тувалу був на 15 см вищим, ніж 30 років тому. Результати дослідження показали, що до 2050 року значна частина території країни та критично важливі об’єкти інфраструктури виявляться нижчими за рівень припливу.

Підвищення рівня моря загрожує прісним джерелам води на островах. Місцевим жителям через значне засолення грунту вже доводиться вирощувати рослини в інший спосіб. Нова візова система, підписана між Австралією та Тувалу у 2023 році, запрацювала з 2024. Це перша у світі запланована міграція цілої країни, яка надає жителям Тувалу право жити, працювати та навчатися в Австралії з таким самим доступом до медичного обслуговування та освіти, як і громадяни Австралії.

Очікується, що цьогорічні результати голосування будуть підведені до кінця липня, а перші мігранти можуть прибути до Австралії до кінця 2025 року. Щорічне обмеження в 280 осіб покликане запобігти масовому витоку мізків та появі економічних труднощів у Тувалу.

Джерело: LiveScience

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