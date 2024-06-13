Перша українська платформа для Р2Р-каршерінгу Porto.ua запустилась в бета-версії

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

Оформлюй обов'язкову автоцивілку онлайн за 5 хвилин на hotline.finance. Бонус! Додай промокод ITC, щоб заощадити до 15%.

Porto.ua позиціюють себе як маркетплейс для оренди та здачі авто, який пропонує послуги у форматі Р2Р (від людини до людини).

Користувачі можуть орендувати або здати авто у потрібний день, на потрібний термін та за прогнозованою ціною. На Porto.ua автоматично сформується договір оренди в онлайн-форматі.

«Ми адаптували американські сервіси каршерінгу для українського ринку і вже на старті надаємо всі необхідні інструменти для дохідного управління своїм авто. Наше завдання — надати водіям в Україні простий та безпечний доступ до ринку оренди авто між людьми», — каже співзасновник Porto.ua Олексій Грушко.

Оренда авто безпосередньо у приватних власників є популярною в США та деяких країнах Європи. Тобто, коли людина не використовує авто, вона може на ньому заробити. Водночас орендар отримує швидке бронювання авто поруч зі своїм розташуванням та багато автомобілів на вибір у зручному сервісі.

Окрім самого сайту, доступні застосунки для Android та iOS.

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

hotline.finance — український сервіс з онлайн-страхування, лідер своєї ніші. На сервісі можна самостійно за 5 хвилин оформити страхові продукти онлайн (автоцивілка, тур.страховка, мініКАСКО, страхування майна тощо) за найвигіднішими умовами на ринку. Для комфорту користувачів запущений застосунок для покупки та зберігання страховок.