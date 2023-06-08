Росте разом з організмом: вчені Гарварду розробили штучний серцевий клапан з унікальними властивостями

Імплант FibraValve може усунути необхідність в проведенні багаторазових операцій для заміни серцевого клапана у дітей, а виготовити його можна за лічені хвилини. Унікальний метод дозволяє формувати делікатні стулки клапана на мікроскопічному рівні — і вони будуть готові до заселення живими клітинами пацієнтами, розвиваючись разом із ними в міру їхнього дозрівання.

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FibraValve – це продовження проєкту JetValve 2017 року, який використовує багато тих самих принципів. Однак в оновленій версії використовується метод «‎цілеспрямованого ротаційного струменевого прядіння», який за допомогою потоків повітря збирає синтетичні волокна, налаштовуючи форму на мікроскопічному рівні.

У результаті мікро- та нановолокна більш точно відтворюють структуру тканини органічного серцевого клапана, а процес виготовлення займає менш як 10 хвилин – тоді як альтернативні методи потребують щонайменше години.

Ця техніка також використовує новий спеціальний полімерний матеріал під назвою PLCL (комбінація полікапролактону та полімолочної кислоти), який може зберігатися в організмі пацієнта приблизно шість місяців — теоретично цього достатньо, щоб клітини пацієнта проникли в структуру та «захопили» її.

У довгостроковій перспективі така органічна тканина зможе розвиватися в організмі дітей у міру їх дорослішання, потенційно позбавляючи потреби в регулярних ризикованих операціях по заміні клапана.

FibraValve імплантували в серце живої вівці, і клапан, за словами дослідників, «почав функціонувати негайно, його стулки відкривалися та закривалися, пропускаючи кров з кожним ударом серця». Крім того, протягом першої години еритроцити, лейкоцити, а також білок фібрину збиралися на каркасі клапана. Вчені кажуть, що він не мав жодних ознак пошкодження після імплантації.

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Команда планує провести довгострокові випробування на інших тваринах для подальшої оцінки регенеративних можливостей і продуктивності FibraValve. Вони вважають, що технологія має потенціал для створення імплантів для інших ділянок серця та кровоносних судин.