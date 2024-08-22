Перший трейлер аніме «Володар перснів: Війна Рогіримів» — епічне повернення до Середзем’я

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Аніме розповість історію, що відбулася за 183 роки до подій, описаних в оригінальній трилогії «Володар перснів».

Warner Bros. Pictures презентувала перший трейлер анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів», який повертає глядачів у епічний світ, створений Джоном Р. Р. Толкіном.

Сюжет фільму зосереджується на долі дому Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогану. Головний герой змушений захищати свою фортецю Горнбург від раптового нападу Вульфа, безжального володаря дунландців. Вульф прагне помститися за смерть свого батька. У центрі подій опиняється також донька Гельма, Гера, якій доведеться очолити опір проти ворога, що має на меті повне знищення її народу.

Режисером анімаційного фільму виступив Кендзі Каміяма, відомий за роботою над серіалами «Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос» та «Привид у латах: Синдром одинака». До озвучення головних персонажів залучили зіркових акторів: Браяна Кокса, Гаю Вайз, Люка Паскуаліно та Міранду Отто. Остання повернулася до ролі Еовін, щитоносиці Рогану, яка виступає оповідачкою історії.

Прем’єра «Володар перснів: Війна Рогіримів» в Україні запланована на 12 грудня 2024 року.

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