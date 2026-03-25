Пітер Джексон анонсував фільм "Володар перснів: Тінь минулого"

Пітер Джексон та Warner Bros. оголосили про новий фільм у франшизі “Володар перснів”, який вийде після “Полювання на Ґолума”.





У відеоанонсі, опублікованому в соцмережах компанії, Пітер Джексон коротко розповів про “Полювання на Ґолума” за режисури Енді Серкіса, а також анонсував новий фільм у франшизі, яким займеться Стівен Колберт та його син.

— Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026





Колберт є завзятим фаном Толкіна і ведучим The Late Show. З його слів, сюжет нової версії “Володаря перснів” засновуватиметься на розділах “Братства Персня”, які не увійшли до екранізації Джексона 2001 року.

“Ви знаєте, що для мене значать книги і що для мене значать ваші фільми”, — сказав Колберт Джексону. “Але те, що я перечитував знову і знову — це шість розділів на початку, які не дійшли до першого фільму в минулому. Це, по суті, розділи від “Троє у компанії” до “Туману на переправі”. І я подумав: “О, зачекайте, можливо, це може стати чимось окремим, що впишеться в більшу історію. Чи могли б ми зробити щось, що було б повністю вірним книгам, але водночас повністю вірним фільмам, які ви, хлопці, вже зняли?”.

Ведучий додав, що обговорив ідею зі своїм сином, сценаристом Пітером Макгі. Після того, як було закладено основу, Колберт зателефонував Джексону і, як виявилось, вже протягом двох років вони працюють зі сценаристкою Філіппою Боєнс над розробкою сценарію.

“Через чотирнадцять років після відходу Фродо Сем, Меррі та Піппін вирушають, щоб повторити перші кроки своєї пригоди”, — йдеться у логлайні до фільму з назвою “Володар перснів: Тінь минулого”. “Тим часом дочка Сема, Еланор, знайшла давно приховану таємницю та має намір розкрити, чому Війна за Перстень була майже програна, ще до її початку”.

Щодо “Полювання на Ґолума”, то фільм розповість про пошуки Ґолума після його втечі з Туманних Гір. Свої ролі повторять Ієн Маккелан (Ґендальф) та Елайджа Вуд (Фродо), а Енді Серкіс поряд з роллю Ґолума візьме на себе режисерську роботу. Очікується, що фільм також поверне Орландо Блума, Шона Біна та інших відомих з трилогії акторів. Пітер Джексон залучений як продюсер, а сценарій пише Філіппа Бойенс.

Серед новачків-акторів: Аня Тейлор-Джой, яка нібито зіграє у “Володарі перснів” ельфійку, Кейт Вінслет в головній жіночій ролі, а також Лео Вудалл, який замінить Вігго Мортенсена в ролі Араґорна. Зйомки стартують у травні, а реліз запланований на 2027 рік. Дата виходу наступного фільму, вже від Колберта, поки невідома.

Джерело: Variety