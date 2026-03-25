Новини Кіно 25.03.2026 comment views icon

Пітер Джексон анонсував фільм "Володар перснів: Тінь минулого"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадр з фільму "Володар перснів"

Пітер Джексон та Warner Bros. оголосили про новий фільм у франшизі “Володар перснів”, який вийде після “Полювання на Ґолума”.


У відеоанонсі, опублікованому в соцмережах компанії, Пітер Джексон коротко розповів про “Полювання на Ґолума” за режисури Енді Серкіса, а також анонсував новий фільм у франшизі, яким займеться Стівен Колберт та його син.


Колберт є завзятим фаном Толкіна і ведучим The Late Show. З його слів, сюжет нової версії “Володаря перснів” засновуватиметься на розділах “Братства Персня”, які не увійшли до екранізації Джексона 2001 року.

“Ви знаєте, що для мене значать книги і що для мене значать ваші фільми”, — сказав Колберт Джексону. “Але те, що я перечитував знову і знову — це шість розділів на початку, які не дійшли до першого фільму в минулому. Це, по суті, розділи від “Троє у компанії” до “Туману на переправі”. І я подумав: “О, зачекайте, можливо, це може стати чимось окремим, що впишеться в більшу історію. Чи могли б ми зробити щось, що було б повністю вірним книгам, але водночас повністю вірним фільмам, які ви, хлопці, вже зняли?”.

Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"

Ведучий додав, що обговорив ідею зі своїм сином, сценаристом Пітером Макгі. Після того, як було закладено основу, Колберт зателефонував Джексону і, як виявилось, вже протягом двох років вони працюють зі сценаристкою Філіппою Боєнс над розробкою сценарію.

“Через чотирнадцять років після відходу Фродо Сем, Меррі та Піппін вирушають, щоб повторити перші кроки своєї пригоди”, — йдеться у логлайні до фільму з назвою “Володар перснів: Тінь минулого”. “Тим часом дочка Сема, Еланор, знайшла давно приховану таємницю та має намір розкрити, чому Війна за Перстень була майже програна, ще до її початку”.

Щодо “Полювання на Ґолума”, то фільм розповість про пошуки Ґолума після його втечі з Туманних Гір. Свої ролі повторять Ієн Маккелан (Ґендальф) та Елайджа Вуд (Фродо), а Енді Серкіс поряд з роллю Ґолума візьме на себе режисерську роботу. Очікується, що фільм також поверне Орландо Блума, Шона Біна та інших відомих з трилогії акторів. Пітер Джексон залучений як продюсер, а сценарій пише Філіппа Бойенс.

Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"

Серед новачків-акторів: Аня Тейлор-Джой, яка нібито зіграє у “Володарі перснів” ельфійку, Кейт Вінслет в головній жіночій ролі, а також Лео Вудалл, який замінить Вігго Мортенсена в ролі Араґорна. Зйомки стартують у травні, а реліз запланований на 2027 рік. Дата виходу наступного фільму, вже від Колберта, поки невідома.

Спецпроєкти
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

HBO показав перший кадр серіалу “Гаррі Поттер”

Джерело: Variety

Популярні новини

arrow left
arrow right
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
Квентін Тарантіно приніс "дитячий стілець" на зйомки "Пригод Кліффа Бута" і весь час сидів з режисером
В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?
Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще
"Все як Толкін прописав": арти скасованої гри "Володар перснів" показали гавань Умбар та заїзд "Брикливий поні”
Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”
Автор "Гострих картузів" вирішив долю Томмі Шелбі ледь не в останню мить
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
A24 показала перший трейлер Backrooms: горору родом із YouTube
Тарантіно і Сталлоне знімуть серіал про гангстерів 1930-х років
Трейлер "Гострих картузів" розкриває Баррі Кеогана як сина Томаса Шелбі
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"
Трейлер науково-фантастичної драми "День істини": Стівен Спілберг розкриває секрети інопланетян
Критики у захваті: "Проєкт Аве Марія" стартував з 96% на Rotten Tomatoes
Вийшов трейлер ігрової "Ваяни/Moana": Двейн Джонсон виглядає фактурно, але критиків не вразив
"Найгірший бізнес-кейс в історії кіно": Кемерон назвав точку беззбитковості "Аватарів", третій — не дотягнув
Перший погляд: Тімоті Шаламе і компанія в "Дюна 3"
Хай почнуться Голодні ігри! Вийшов український тизер фільму "Світанок перед жнивами" з юним Геймітчем
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати