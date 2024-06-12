Новини Кіно 12.06.2024 о 16:12 comment views icon

«Володар перснів: Війна рогіримів» — перші кадри та деталі аніме, яке вийде 13 грудня

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

З’явилися перші зображення та деталі майбутнього аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» від New Line та Warner Bros Animation. Нові дані опублікувало видання Entertainment Weekly, також вони базуються на інтерв’ю з продюсером Філіппою Боєнс, режисером Кендзі Каміямою та зіркою стрічки Гаєю Вайз.

«Володар перснів: Війна рогіримів» — перші кадри та деталі аніме, яке вийде 13 грудня

Каміяма розповів про те, як створювався образ короля Рохану Хелма Хаммерхенда (якого озвучує Браян Кокс).

«Це історія про наймогутнішого короля в історії Рохану, про того, хто переміг своїх ворогів голими руками. Чому його рід повинен був закінчитися разом з ним? Я думаю, що тут є урок гордині, а також потреби у відповідальності та усвідомленні своєї сили. Ми живемо в епоху, коли в усьому світі ми знову стикаємося з реальністю війни. Що ж таке влада? Яка відповідальність тих, хто нею володіє? Це те, про що їм потрібно думати разом із тими, хто цього не робить», — пояснює Каміяма.

У «Війні рогіримів» команда спирається на наявний матеріал. Вони дізналися більше про доньку Хелма і навіть назвати її: Гера.

«Володар перснів: Війна рогіримів» — перші кадри та деталі аніме, яке вийде 13 грудня

«У першоджерелі історії ми отримуємо досить цікаво намальованих чоловічих персонажів, а потім цю молоду жіночу героїню, ім’я якої ніколи не називається — і це було для мене дуже цікаво. Ми знаємо, що у Хельма є доньа, і ми знаємо, що вона була у центрі конфлікту, який стався. … Ми могли відчути тяжкість бути цією безіменною доньою, що відразу викликало наш інтерес: хто вона? Як вона жила?», — пояснює Філіппа Боєнс.

Онлайн-курс "Business English для фінансистів" від Vocabulaba.
Опануйте мову фінансів англійською та спілкуйтесь вільно — під час презентацій бюджетів для native-спікерів чи співбесід у міжнародних компаніях.
Детальніше про курс

Гая Вайз, яка грає персонажа, описує її як «люту», «закомплексовану» та «бунтівну». На зворотному боці цього є антагоніст фільму, Вульф (Люк Паскуаліно). Боєнс каже, що цей персонаж є «одним із моїх улюблених антагоністів, написаних у всіх фільмах, над якими я працював».

«Він досить прямо говорить про багато криз, з якими ми стикаємося сьогодні. Він справді захопливий персонаж. Ви не знаєте, що він збирається робити, і деякі з рішень, які він робить, просто захоплюють дух у хорошому сенсі», — каже Боєнс.

«Володар перснів: Війна рогіримів» — перші кадри та деталі аніме, яке вийде 13 грудня

Variety повідомляє, що режисер та сценаристка класичної трилогії «Володар перснів», Пітер Джексон і Френ Уолш приєдналися до аніме як виконавчі продюсери. Історія охоплює події, які відбулися майже за 200 років до того, як Більбо Беггінс вирушив у свою довгу подорож. Прем’єра «Володар перснів: Війна рогіримів» очікується 13 грудня.

«Володар перснів» повертається на великий екран — Warner Bros. працює над кількома новими екранізаціями книг Толкіна

Онлайн-курс "Business English для фінансистів" від Vocabulaba.
Опануйте мову фінансів англійською та спілкуйтесь вільно — під час презентацій бюджетів для native-спікерів чи співбесід у міжнародних компаніях.
Детальніше про курс

Джерела: IGN, People


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати