«Володар перснів: Війна рогіримів» — перші кадри та деталі аніме, яке вийде 13 грудня

З’явилися перші зображення та деталі майбутнього аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» від New Line та Warner Bros Animation. Нові дані опублікувало видання Entertainment Weekly, також вони базуються на інтерв’ю з продюсером Філіппою Боєнс, режисером Кендзі Каміямою та зіркою стрічки Гаєю Вайз.

Каміяма розповів про те, як створювався образ короля Рохану Хелма Хаммерхенда (якого озвучує Браян Кокс).

«Це історія про наймогутнішого короля в історії Рохану, про того, хто переміг своїх ворогів голими руками. Чому його рід повинен був закінчитися разом з ним? Я думаю, що тут є урок гордині, а також потреби у відповідальності та усвідомленні своєї сили. Ми живемо в епоху, коли в усьому світі ми знову стикаємося з реальністю війни. Що ж таке влада? Яка відповідальність тих, хто нею володіє? Це те, про що їм потрібно думати разом із тими, хто цього не робить», — пояснює Каміяма.

У «Війні рогіримів» команда спирається на наявний матеріал. Вони дізналися більше про доньку Хелма і навіть назвати її: Гера.

«У першоджерелі історії ми отримуємо досить цікаво намальованих чоловічих персонажів, а потім цю молоду жіночу героїню, ім’я якої ніколи не називається — і це було для мене дуже цікаво. Ми знаємо, що у Хельма є доньа, і ми знаємо, що вона була у центрі конфлікту, який стався. … Ми могли відчути тяжкість бути цією безіменною доньою, що відразу викликало наш інтерес: хто вона? Як вона жила?», — пояснює Філіппа Боєнс.

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Гая Вайз, яка грає персонажа, описує її як «люту», «закомплексовану» та «бунтівну». На зворотному боці цього є антагоніст фільму, Вульф (Люк Паскуаліно). Боєнс каже, що цей персонаж є «одним із моїх улюблених антагоністів, написаних у всіх фільмах, над якими я працював».

«Він досить прямо говорить про багато криз, з якими ми стикаємося сьогодні. Він справді захопливий персонаж. Ви не знаєте, що він збирається робити, і деякі з рішень, які він робить, просто захоплюють дух у хорошому сенсі», — каже Боєнс.

Variety повідомляє, що режисер та сценаристка класичної трилогії «Володар перснів», Пітер Джексон і Френ Уолш приєдналися до аніме як виконавчі продюсери. Історія охоплює події, які відбулися майже за 200 років до того, як Більбо Беггінс вирушив у свою довгу подорож. Прем’єра «Володар перснів: Війна рогіримів» очікується 13 грудня.

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Джерела: IGN, People