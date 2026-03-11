Новини Кіно 11.03.2026 comment views icon

В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"
Енді Серкіс в ролі Ґолума. Фото: New Line Cinema

За відсутності офіційних новин про фільм “Володар перснів: Полювання на Ґолума” за справу беруться інсайдери: після витоків про Аню Тейлор-Джой та нового Араґорна, приєднання до всесвіту приписують Кейт Вінслет.


Виходячи з інформації про кастинг, Вінслет отримає другорядну роль: як бабуся Ґолума або, що більш ймовірно, Ґільрен Прекрасна та мати Араґорна. Якщо новий “Володар перснів” покаже флешбеки з ранніх років майбутнього короля Ґондору й Арнору, то мати присутня протягом усього його дитинства і залишається живою упритул до подій “Братства перснів”.

В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?
Кейт Вінслет. Фото: Depositphotos

Зважаючи на витоки та офіційні оголошення, акторський ансамбль “Полювання на Ґолума” буде масштабним: раніше своє приєднання підтвердили Ієн Маккелан (Ґендальф) та Елайджа Вуд (Фродо), а Енді Серкіс поряд з роллю Ґолума взяв на себе режисерську роботу.

Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"

Очікується, що фільм також поверне Орландо Блума, Шона Біна та інших відомих з трилогії акторів. Пітер Джексон залучений як продюсер, а сценарій пише його колега по “Володарю перснів” Філіппа Бойенс.


Період, який взялися адаптувати для нового фільму, охоплює пошуки Ґолума після його втечі з Туманних Гір. Араґорн виступає ключовою фігурою в цьому завданні, однак, з чуток, Вігго Мортенсен відмовився від ролі. Йому на заміну розглядають актора Лео Вудалла. Ще один потенційний й помітний новачок — Аня Тейлор-Джой, яка нібито зіграє у “Володарі перснів” ельфійку. 

Зйомки фільму “Полювання на Ґолума” стартують цього травня, а реліз планують на 17 грудня 2027 року. Очікується, що фільм стане початком нової трилогії, але які ще історії вона охопить — невідомо.

Новий “Володар перснів” покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса

Спецпроєкти
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17

Джерело: Word of Reel

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Найгірший бізнес-кейс в історії кіно": Кемерон назвав точку беззбитковості "Аватарів", третій — не дотягнув
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Disney сумнівається, що "Мандалорець і Ґроґу" буде успішним
Касові збори трилеру "Служниця" в 10 разів перебили бюджет
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes
Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США
Режисер нової "Оселі зла" отримав повний карт-бланш на зйомки: "Це далеко від усього, що ви знали про Resident Evil"
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"
Повернення легенди: "Конан-варвар 3" офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі
Warner Bros. почала роботу над фільмом "Гра престолів"
"Пірати Карибського моря 6" обрали персонажа, який замінить Джека Горобця
Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу
Тизери "Месників" побили рекорд: 1 млрд переглядів на чотирьох
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Нашумілий трилер "Служниця" з 92% рейтингу вийшов в онлайні: де дивитись в Україні?
Критики у захваті: "Проєкт Аве Марія" стартував з 96% на Rotten Tomatoes
Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати