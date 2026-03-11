В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?

Енді Серкіс в ролі Ґолума. Фото: New Line Cinema

За відсутності офіційних новин про фільм “Володар перснів: Полювання на Ґолума” за справу беруться інсайдери: після витоків про Аню Тейлор-Джой та нового Араґорна, приєднання до всесвіту приписують Кейт Вінслет.





Виходячи з інформації про кастинг, Вінслет отримає другорядну роль: як бабуся Ґолума або, що більш ймовірно, Ґільрен Прекрасна та мати Араґорна. Якщо новий “Володар перснів” покаже флешбеки з ранніх років майбутнього короля Ґондору й Арнору, то мати присутня протягом усього його дитинства і залишається живою упритул до подій “Братства перснів”.

Зважаючи на витоки та офіційні оголошення, акторський ансамбль “Полювання на Ґолума” буде масштабним: раніше своє приєднання підтвердили Ієн Маккелан (Ґендальф) та Елайджа Вуд (Фродо), а Енді Серкіс поряд з роллю Ґолума взяв на себе режисерську роботу.

Очікується, що фільм також поверне Орландо Блума, Шона Біна та інших відомих з трилогії акторів. Пітер Джексон залучений як продюсер, а сценарій пише його колега по “Володарю перснів” Філіппа Бойенс.





Період, який взялися адаптувати для нового фільму, охоплює пошуки Ґолума після його втечі з Туманних Гір. Араґорн виступає ключовою фігурою в цьому завданні, однак, з чуток, Вігго Мортенсен відмовився від ролі. Йому на заміну розглядають актора Лео Вудалла. Ще один потенційний й помітний новачок — Аня Тейлор-Джой, яка нібито зіграє у “Володарі перснів” ельфійку.

Зйомки фільму “Полювання на Ґолума” стартують цього травня, а реліз планують на 17 грудня 2027 року. Очікується, що фільм стане початком нової трилогії, але які ще історії вона охопить — невідомо.

Джерело: Word of Reel