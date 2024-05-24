Перший у світі мікрокомп’ютер Q1 виставили на аукціон за ціною $32 тис.

Аукціонний дім Heritage Auctions вистави на продаж комп’ютер Q1. Цей пристрій вважається першим у світі мікрокомп’ютером. Що цікаво, його випадково знайшли прибиральники Кінгстонського університету в Лондоні в ящиках для зберігання різного старого непотріба. Там також знайшли пізнішу версію комп’ютера та принтер.

Q1 вважається першим у світі повним, автономним мікрокомп’ютером із вбудованим екраном і клавіатурою. Він був створений компанією Q1 Corporation з Нью-Йорка та заснований на процесорі Intel 8008 замість громіздких логічних схем TTL та базі дротових транзисторів. Ця мікропроцесорна архітектура дозволила Q1 похвалитися можливостями, які зазвичай були тоді властиві для більших систем. Однак Q1 не мав комерційного успіху. Його найбільшим замовником було космічне агентство NASA, а експорт був дуже незначним.

Хай там як, завдяки знахідці аукціонний дім Heritage Auctions виставив на продаж наступні пристрої:

настільний мікрокомп’ютер Q1 1972 року випуску, який має вбудовану клавіатуру, екран і принтер;

Q1 Lite 1976 року, який є спрощеною версією без принтера та доданої цифрової клавіатури;

настільний комп’ютерний принтер Q1, призначений для роботи з Q1 Lite. Бувши зробленим з металу, принтер значно важчий за сучасні пристрої.

Всі пристрої зовні мають непоганий вигляд, хоча, зважаючи на їхній чималий вік, мають деякі косметичні дефекти – сліди зносу на знебарвлення. Однак всі клавіші на місті. Водночас роботоспроможність систем не перевіряли, тому всі вони продаються в стані «як є».

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На момент підготовки матеріалу ціна версії Q1 з принтером становить $32000. Ставки ще приймаються – аукціон триватиме ще понад 6 годин.

Джерело: newatlas