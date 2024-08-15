Новини Military Tech 15.08.2024 о 12:27 comment views icon

Перший в Україні робот-пожежник поповнив ряди ЗСУ — працює на відстані до 2 км від оператора

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Ігор Панченко

Автор новин

Перший в Україні робот-пожежник поповнив ряди ЗСУ — працює на відстані до 2 км від оператора

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Міністерство оборони України схвалило використання інженерного наземного роботизованого комплексу пожежогасіння в Збройних силах України.

Комплекс являє собою рухому гусеничну платформу, оснащену спеціальним обладнанням для гасіння пожеж. Оператор керує роботом із безпечної відстані за допомогою пульта, спрямовуючи його до епіцентру займання. Машина здатна подавати воду під тиском або спеціальну піну для ефективного гасіння полум’я.

Робот-пожежник демонструє широкі можливості дистанційного керування. На відкритій місцевості він може працювати на відстані до 2 км від оператора, а на пересіченій — до 400 м. Відеокамера, встановлена на платформі, передає зображення з місця пожежі, дозволяючи оператору оцінювати ситуацію в реальному часі.

Перший в Україні робот-пожежник поповнив ряди ЗСУ — працює на відстані до 2 км від оператора

Цікаво, що початково цей комплекс розроблявся для цивільних рятувальних служб. Проте військові швидко оцінили його потенціал для використання в небезпечних умовах, таких як гасіння пожеж поблизу нерозірваних боєприпасів або палаючої техніки з ризиком детонації боєкомплекту.

На вимогу військових інженери вдосконалили робота. Вони посилили ходову частину, збільшили дальність управління та час автономної роботи. Завдяки гусеничному шасі, робот-пожежник легко долає складний рельєф, переїжджає палаючі уламки та витримує екстремальні температури.

Однією з унікальних особливостей комплексу є здатність створювати «водну стіну» за допомогою потужного водомета, що значно підвищує ефективність гасіння пожеж у складних умовах.

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ЗСУ підірвали українським роботом-камікадзе Ratel S міст на Бахмутському напрямку

Джерело: Міністерство оборони України

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