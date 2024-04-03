ЗСУ підірвали українським роботом-камікадзе Ratel S міст на Бахмутському напрямку

Збройні сили України підірвали роботом Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику окупантів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідне відео він опублікував в Telegram.

«Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, — подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток», — написав він.