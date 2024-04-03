Новини Новини 03.04.2024 о 17:30 comment views icon
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ЗСУ підірвали українським роботом-камікадзе Ratel S міст на Бахмутському напрямку

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Збройні сили України підірвали роботом Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику окупантів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідне відео він опублікував в Telegram.


«Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, — подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток», — написав він.

Зазначимо, що робота-камікадзе розробники ініціативи BRAVE1 продемонстрували ще в жовтні.

Технічні характеристики:

Англійська для початківців від Englishdom.
Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику.
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  • максимальна швидкість «машини» — 24 кілометри;
  • дальність використання — 6 кілометрів;
  • автономність на одному заряді — до 2 годин.

Український робот-камікадзе Ratel S

Після успішно пройдених польових випробовувань Ratel S запущено у серійне виробництво.

Нагадаємо, нещодавно українські виробники створили Ratel Deminer — машину розмінування, яка може дистанційно знешкоджувати протипіхотні міни.


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