ЗСУ підірвали українським роботом-камікадзе Ratel S міст на Бахмутському напрямку

Збройні сили України підірвали роботом Ratel S міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику окупантів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відповідне відео він опублікував в Telegram.
«Працюємо над тим, щоб технологій в армії було більше. Маєте круту розробку, яка посилить військових, — подавайте її на Brave1 та отримуйте гранти на розвиток», — написав він.
Зазначимо, що робота-камікадзе розробники ініціативи BRAVE1 продемонстрували ще в жовтні.
Технічні характеристики:
- максимальна швидкість «машини» — 24 кілометри;
- дальність використання — 6 кілометрів;
- автономність на одному заряді — до 2 годин.
Після успішно пройдених польових випробовувань Ratel S запущено у серійне виробництво.
Нагадаємо, нещодавно українські виробники створили Ratel Deminer — машину розмінування, яка може дистанційно знешкоджувати протипіхотні міни.