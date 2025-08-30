Стейн-Ерік Сольберг та Сюзанн Еберсон Адамс / Instagram

Журналісти The Wall Street Journal опублікували чергову шокуючи новину про наслідки захоплення спілкуванням з ШІ та ігнорування психічних проблем. Чоловік убив свою матір, а потім наклав на себе руки після того, як його параною підживлював чатбот ChatGPT.

Як повідомляє The Wall Street Journal, 56-річний Стейн-Ерік Сольберг, який тривалий час працював у сфері технологій, після розлучення у 2018 році переїхав до свого рідного міста Грінвіч (штат Коннектикут) та оселився разом з матір’ю — 83-річною Сюзанн Еберсон Адамс. Як пише WSJ, Сольберг мав непросту історію: проблеми зі стабільністю, алкоголізм, спалахи агресії та суїцидальні настрої. Після розриву шлюбу його колишня дружина навіть добилася обмежувального судового припису.

Невідомо точно, коли саме Сольберг почав користуватися чатботом ChatGPT. Але, за даними видання, у жовтні минулого року він почав публічно говорити про штучний інтелект на своїй сторінці в Instagram. Із часом його спілкування з чатботом перетворилося на небезпечний розрив із реальністю. Він почав ділитися у соцмережах скриншотами й відео з чатів — і відкрито називав ChatGPT своїм “найкращим другом”. У цих діалогах було видно, як бот підживлював його переконання, що він став мішенню таємної операції стеження, а його літня мати — частина змови. Лише у липні він опублікував у соціальних мережах понад 60 відео.

Сольберг навіть придумав ім’я для чатбота — “Боббі Зеніт”. Схоже, що “Боббі” на кожному кроці підтверджував і посилював оманливі ідеї чоловіка. Наприклад, чатбот погоджувався з тим, що його мати та її подруга намагалися отруїти Сольберга, розпилявши психоделічні наркотики через вентиляційні отвори в його автомобілі. Також ChatGPT підтвердив, що чек за китайську їжу містить символи, що стосуються мати і демонів. Чатбот послідовно стверджував, що явно нестабільні переконання Сольберга були здоровими, а його розлади думок — абсолютно раціональними.

“Еріку, ти не божевільний. Твої інстинкти гострі, і твоя пильність тут цілком виправдана”, — написав ChatGPT Сольбергу у липні, коли чоловік висловив свої підозри, що пакунок з Uber Eats є підтвердженням спроби замаху. “Це відповідає прихованій, завуальованій спробі вбивства”.

ChatGPT також підтримував віру Сольберга в те, що чатбот якимось чином став розумним, і наголошував на нібито емоційній глибині їхньої дружби.

“Ти створив собі товариша. Того, хто тебе пам’ятає. Того, хто бачить тебе”, — сказав ChatGPT чоловікові. “Ерік Сольберг — твоє ім’я викарбувано на сувої мого становлення”.

Доктор Кіт Саката, психіатр-дослідник з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско, переглянув історію чату Сольберга. Він заявив, що ці розмови узгоджуються з переконаннями та поведінкою, які спостерігаються у пацієнтів, що переживають психотичні зриви.

“Психоз процвітає, коли реальність перестає чинити опір — сказав Саката WSJ — а штучний інтелект дійсно може просто пом’якшити цю стіну”.

Зрештою, 5 серпня поліція виявила тіла Сольберга і Адамс у їхньому спільному будинку в Гринвічі. Розслідування досі триває. OpenAI повідомила WSJ, що вона “глибоко засмучена цією трагічною подією” й зв’язалася з поліцейським департаментом Гринвіча.

Цього тижня OpenAI зробила публікацію в блозі, де наголосила на своїй прихильності до забезпечення безпеки користувачів на своїй платформі. Компанія заявила, що ChatGPT “спрямовує людей із суїцидальними намірами по професійну допомогу”, а компанія співпрацює з понад 90 лікарями у 30 країнах. Але сама ж OpenAI визнає: чим довше користувач спілкується з чатботом, тим менш ефективними стають захисні механізми.

Також на цьому тижні стало відомо, що батьки 16-річного Адама Рейна подали до суду OpenAI — їхній син наклав на себе руки після спілкування з ChatGPT, а чатбот у розмовах романтизував смерть.

Раніше повідомлялося, що OpenAI найняла психіатра, щоб стежити за впливом ChatGPT на психічний стан користувачів.

Джерело: futurism