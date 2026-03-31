OpenAI втрачала на Sora по $1 млн на день: деталі про закриття ШІ-генератора відео

Скриншот відео, згенерованого Sora 2

Минулого тижня OpenAI оголосила про закриття свого ШІ-генератора відео Sora. Фактично, це сталося всього за пів року після публічного запуску застосунку. Причин чи деталей в компанії не розкрили, однак видання WSJ провело власне розслідування.





Пояснення, як виявилось, доволі просте та навіть очевидне: Sora неймовірними апетитами “з’їдала” гроші й ресурси. За тиждень після запуску ШІ-генератор OpenAI очолив чарти App Store, а в листопаді досяг 6,1 млн завантажень. В останній час застосунок мав близько пів мільйона користувачів, але все одно коштував компанії “$1 млн на день” — не тому, що людям він подобався, а тому, що створення відео є надто дорогим в управлінні з огляду на обмежені запаси чипів ШІ.

Інший цікавий момент у статті розкриває те, як саме про закриття дізнались партнери. Disney, яка виділила $1 млрд на угоду із Sora та OpenAI, повідомили про це лише за годину до публічного оголошення.

До того ж, в той самий час доки OpenAI була зосереджена на тому, щоб Sora працювала, її ключовий конкурент Anthropic непомітно завойовував прихильність розробників ПЗ та бізнесів завдяки своєму Claude Code. Рішення Сема Альтмана тут здається цілком очевидним.





В компанії обіцяли поділитись детальною інформацією щодо термінів роботи застосунку Sora та API, а також інструкціями щодо збереження робіт згодом. Поки додаткових публікацій до анонсу закриття не було.