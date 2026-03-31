31.03.2026

OpenAI втрачала на Sora по $1 млн на день: деталі про закриття ШІ-генератора відео

Катерина Левицька

Перекупи багатіють на Sora 2: запрошення у "TikTok із ШІ" продають на eBay по $45
Минулого тижня OpenAI оголосила про закриття свого ШІ-генератора відео Sora. Фактично, це сталося всього за пів року після публічного запуску застосунку. Причин чи деталей в компанії не розкрили, однак видання WSJ провело власне розслідування.


Пояснення, як виявилось, доволі просте та навіть очевидне: Sora неймовірними апетитами “з’їдала” гроші й ресурси. За тиждень після запуску ШІ-генератор OpenAI очолив чарти App Store, а в листопаді досяг 6,1 млн завантажень. В останній час застосунок мав близько пів мільйона користувачів, але все одно коштував компанії “$1 млн на день” — не тому, що людям він подобався, а тому, що створення відео є надто дорогим в управлінні з огляду на обмежені запаси чипів ШІ.

Інший цікавий момент у статті розкриває те, як саме про закриття дізнались партнери. Disney, яка виділила $1 млрд на угоду із Sora та OpenAI, повідомили про це лише за годину до публічного оголошення.

До того ж, в той самий час доки OpenAI була зосереджена на тому, щоб Sora працювала, її ключовий конкурент Anthropic непомітно завойовував прихильність розробників ПЗ та бізнесів завдяки своєму Claude Code. Рішення Сема Альтмана тут здається цілком очевидним.


В компанії обіцяли поділитись детальною інформацією щодо термінів роботи застосунку Sora та API, а також інструкціями щодо збереження робіт згодом. Поки додаткових публікацій до анонсу закриття не було.

ШІ-бота Bluesky для налаштування стрічки заблокували 125 000 людей у день запуску: більше лише у Джей Ді Венса

Популярні новини

arrow left
arrow right
OpenAI відкладає запуск "режиму для дорослих" у ChatGPT: виникли проблеми
Google Пошук запустив в Україні функцію "живих розмов" із ШІ
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
AI Overviews від Google знищив до 90% трафіку техномедіа: більшості читачів вистачає ШІ-резюме
Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів
Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio
Стартап із Сан-Франциско хоче розмістити ЦОД у морських вітрових турбінах
Siri може отримати підтримку сторонніх ШІ-інструментів в iOS 27
Агенти хаосу: дослідники перевірили "дурнуватість" та ненадійність ШІ-помічників у Discord
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном "театром". Трампа теж згадав
Через 60 років ШІ виявив на Місяці сліди зниклого радянського модуля
Штучного інтелекту мало не буває: Google максимально розширює ШІ-функції у Workspace та Drive
В безплатну версію Gemini додали преміум-функцію з "Минулими чатами"
OpenAI припиняє підтримку GPT-4o та інших "четвірок" попри обурення користувачів
Microsoft втратила $440 млрд за один день: інвесторів злякали витрати на ШІ
Покупець вибив у ШІ-бота з онлайн-магазину 80% "знижки на все" і накупив товарів на ₴500 000
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
Pinterest звільнив інженерів, які створили скрипти для відстеження власних звільнень
Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ
Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому
Anthropic додала нові безкоштовні функції у Claude: серед них — робота з додатками та документами Microsoft Office
