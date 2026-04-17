Вел Кілмер помер у 2025-му, але оцифрованим зіграв священика у "As Deep as the Grave": трейлер

Софія Шадріна

Вел Кілмер помер у 2025-му, але оцифрованим зіграв священика у "As Deep as the Grave": трейлер / First Line Film
На CinemaCon у Лас-Вегасі відбувся перший публічний показ трейлера “As Deep as the Grave” — інді-драми, в якій роль католицького священика й індіанського спіритуаліста отця Фінтана зіграла ШІ-версія Вела Кілмера. Актор помер у 2025 році у 65 років від пневмонії. Кілмер провів на екрані, за словами режисера, годину і 17 хвилин екранного часу.


Режисер та сценарист Коерте Ворхіс разом із братом Джоном пояснили своє рішення і свідомо уникнули формулювання “виступ Вела Кілмера”.

“Вел Кілмер вплинув на цей виступ”, — сказав режисер.

Трейлер показує персонажа в різному віці, що стало можливим завдяки генеративному ШІ.


Продюсер Джон Ворхіс наголосив, що команда дотрималася трьох принципів профспілки SAG-AFTRA: згода, компенсація і співпраця. Спадкоємці Кілмера — донька Мерседес і син Джек — не лише дали дозвіл на цифрове відтворення батька, а й надали архівні матеріали для навчання моделі та отримують компенсацію.

Ця ситуація не безпрецедентна для самого Кілмера. Ще за життя, втративши природний голос після раку горла та двох трахеотомій, він звернувся до ШІ-компанії, щоб відтворити власний голос. Той самий технологічний підхід застосовували і в “Топ Ґан: Меверік” — останній ролі актора за його участі.

Кілмер спочатку підписав контракт на “As Deep as the Grave” роки тому — його персонаж був центральним для сюжету. Через проблеми зі здоров’ям актор вибув із проєкту в останній момент, і знімальна група вирішила знімати без цієї ролі. Пізніше зрозуміли, що без отця Фінтана фільм не працює — і звернулися до дітей актора з пропозицією, яку ті підтримали.

Режисери порівняли цей прецедент із виконанням акторами ролей реальних історичних постатей — так само, як Кілмер колись зіграв Джима Моррісона в “The Doors”. Але критики вказують: Моррісон не грав себе. Де саме проходить межа — питання, яке Голлівуд поки не вирішив. Раніше ITC писав, як Скарлетт Йоганссон судилася через несанкціоноване використання її образу — і там згоди не було взагалі.

Джерело: The Washington Post

