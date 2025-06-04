Phasmophobia стане фільмом жахів — за кіноадаптацію взялися автори «Паранормального явища»

Phasmophobia / Kinetic Games

За мотивами гри жахів на виживання Phasmophobia з’явиться фільм — над кіноадаптацією працюють Blumhouse та Atomic Monster.

Розробник Kinetic Games оголосив, що розпочалося виробництво фільму. За словами директора студії та провідного розробника гри Деніела Найта, проєкт стане «початком чогось справді захопливого» для команди.

«Співпраця з Blumhouse та Atomic Monster відкриває неймовірний новий розділ для гри, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями про розвиток проєкту», — каже Найт.

Наразі немає інформації про сюжет або акторів, як і про приблизну дату релізу. Доведеться зачекати на деталі, оскільки проєкт ще на дуже ранній стадії. Принаймні відомо, що за нього взялися Blumhouse і Atomic Monster — автори «Закляття», «Паранормального явища», «Астралу», M3GAN тощо.

Можливо сюжет зосередиться на групі людей, які за своєю волею або навпаки досліджують паранормальні явища і привидів. Такий підхід знайомий гравцям оригінальної гри, де нема чітко прописаного сюжету. В Phasmophobia гравці в кооперативі пробираються крізь моторошні локації та взаємодіють з привидами, аби врешті-решт втекти живим.

Серед горорів Phasmophobia не така відома, але за останні п’ять років зібрала чималу фан-базу. Щоб підтримувати інтерес до гри Kinetic Games постійно оновлює гру — останній патч Chronicle має вийти у червні з переробленою системою рівнів, прогресіями та нагородами. Розробники повернуть локацію Графтон — з оновленим дизайном і деталями, ще пізніше цього року додадуть і нову мапу.

Надалі нас чекає більше подібних анонсів, бо Blumhouse взяла курс на відеоігрові адаптації після шаленого успіху «П’яти ночей із Фредді». Засновник компанії Джейсон Блум ще влітку 2023-го оголосив про наміри випускати більше фільмів за мотивами ігор. Крім того, кіностудії вже готують ще одну ігрову екранізацію — фільм за мотивами Dead by Daylight у співпраці з Behaviour Interactive. Разом з тим Atomic Monster займається серіалом за Pacific Drive.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Comicbook