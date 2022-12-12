Після низки провалів та скандалів КМУ звільнив Володимира Тафтая з посади голови Держкосмосу України

В грудні Кабінет міністрів України затвердив висновки щодо оцінювання службової діяльності у 2022 році державних службовців категорії А. До них відносять керівників державних служб та агентств. За результатами оцінювання негативні результати отримав керівник Державного космічного агентства України Володимир Тафтай. В кінцевому підсумку КМУ звільнив Володимира Тафтая із займаної посади.

За головування Тафтая Держкосмос потрапив у кілька скандалів. На початку цього року, після тривалої підготовки, Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Невдовзі з’явилась інформація, що супутник перейшов в режим енергоощадження. А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв’язок. Фактично, запущений з помпою супутник втрачено, він так і не приніс ніякої користі державі, а лише завдав збитків на 200 млн грн, які було витрачено на підготовку програми.

Вже в серпні СБУ затримала одного з керівників Держкосмосу, звинувативши його у держзраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації, а також переправляв окупантам відомості про заходи ЗСУ та інших підрозділів українських Сил оборони. При затриманні зазначений керівник Держкосмосу відстрілювався від співробітників СБУ.

Додатково з’ясувалося, що до підготовки запуску супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») залучалася компанія із сильними зв’язками з росією та навіть «роскосмосом».

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Разом з тим, Держкосмос наче перебував у паралельній реальності, не помічаючи тих подій, які відбуваються навколо. Володимир Тафтай у своєму профілі Facebook постив відео президента України Володимира Зеленського з Річардом Бренсоном, що розвиває космічний туризм. Хоча самого Тафтая, відповідального за український космос, не було ні на зустрічі, ні під час візиту Бренсона в Гостомель.

Врешті решт, КМУ таки звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Тафтая. Попри низку провалів та скандалів, він не подав у відставку самостійно.

Джерело:AIN