Зрадник в керівництві та зв’язки з росіянами – що не так з підготовкою місії українського супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30») та Держкосмосом

Після тривалої підготовки Україна нарешті відправила в космос свій супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Спочатку цю подію хотіли присвятити 30-річчю Незалежності, але не встигли. Тому фактичний запуск відбувся майже на пів року пізніше – в січні 2022 року.

Невдовзі з’явилась інформація, що супутник перейшов в режим енергоощадження. А після того про супутник «Січ-2-30» взагалі не було жодних новин. Річ у тім, що він не працює, хоча під час військової агресії росії він міг би допомагати українським військовим. Як свідчить лист міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна на ім’я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, із супутником так і не вдалося встановити нормальний зв’язок. Також зазначається, що була створена так звана постійна комісія під головуванням Державного космічного агентства України (ДКАУ) за участю провідних підприємств космічної галузі, яка мала встановити причини, що призвели до втрати супутника. Але причини провалу місії так і не встановили. Нагадаємо, ця програма коштувала понад 200 млн грн, які, тепер вже можна констатувати, безкорисно втрачені.

Але це ще не все. Як з’ясувалося, до запуску супутника «Січ-2-30» мав відношення високопосадовець з ДКАУ, якого СБУ днями звинуватила у державній зраді, а при затриманні він відстрілювався. ДКАУ виступила з заявою, що підозрюваний у держзраді працює у дочірньому підприємстві. Як зазначає ресурс AIN, посилаючись на власні джерела, мова йде про В’ячеслава Онисько – начальника Карпатського відділу регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ (Національний центр управління та випробувань космічних засобів). Цей центр здійснює управління польотами космічних апаратів, дослідження далекого космосу з використанням власних технічних засобів, контроль космічного простору та геофізичний моніторинг, випробування космічної техніки. І тепер СБУ звинувачує керівника цієї установи в держзраді.

Це не всі дивні події навколо супутника «Січ-2-1» («Січ-2-30»). Як з’ясувалося, серед підрядників виявилася компанія зі сильними зв’язками з росією та навіть «роскосмосом». Для запуску «Січ-2-30» вели перемовини з компанією Exolaunch, яку українські чиновники називали «офіційним партнером SpaceX». Але це не так. Exolaunch підписала контракт з SpaceX на гуртовий викуп місць на Falcon 9 для запуску малих супутників, які вже перепродує роздрібним покупцям. Одним з керівників Exolaunch виявилась росіянка Жанна Медведєва, що раніше працювала в структурі «роскосмосу». Exolaunch також є представником компанії «Главкосмос» — дочірньої компанії «роскосмоса».

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З таким підґрунтям провал місії «Січ-2-1» («Січ-2-30») вже не виглядає дивним. Зазвичай, за таких обставин керівник, що не впорався з роботою та призвів до провалу проєкту, йде у відставку. Але не в українських реаліях. Керівник ДКАУ Володимир Тафтай й надалі обіймає свою посаду та, ймовірно, готує нові українські космічні проєкти.

Джерело: AIN, zaborona