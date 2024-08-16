Плагін-гибрид Volkswagen Caddy: до 122 км на електротязі, комбіноване споживання палива 0,5 л на 100 км

Volkswagen оновила фургон Caddy, випустивши гібридну версію з чималим запасом ходу на електротязі. Нові Caddy eHybrid та Caddy Cargo eHybrid – це гібриди, що підключаються до мережі.

На додачу до 1,5-літрового двигуна TSI потужністю 85 кВт (115 к.с.) Caddy eHybrid має електричний двигун. Система має сумарну потужність 110 кВт (150 к.с.) та забезпечує до 350 нм крутного моменту. Батарея місткістю 19,7 кВтгод зберігає достатньо енергії, щоб автомобіль міг проїхати до 122 км виключно на електричній тязі.

Натиснувши на дисплей, користувачі можуть самостійно вирішити, коли вони хочуть використовувати електричний запас ходу. У комбінованому режимі привід витрачає 18,3-19,4 кВтгод електроенергії та 0,4-0,5 л пального на 100 км пробігу. При використанні виключно ДВЗ автомобіль споживає 6,1-6,6 л бензину на 100 км.

Акумулятор можна заряджати вдома від розеток за допомогою зарядних пристроїв постійного струму потужністю до 50 кВт або настінних блоків змінного струму потужністю 11 кВт.

Плагін-гібрид оснащений шестиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. Пасажирська версія Caddy eHybrid має 5 місць для перевезення людей та розвиває максимальну швидкість 183 км/год. Вантажна модифікація Caddy Cargo eHybrid має 2 сидіння та розвиває швидкість до 181 км/год. Додатково пропонується версія Maxi з подовженою колісною базою, яка може вмістити до 7 осіб як пасажирський фургон.

У майбутньому всі моделі Caddy у стандартній комплектації будуть оснащені системою динамічного відображення дорожніх знаків, системою круїз-контролю, системою парктронік та розширеним контролем уваги та сонливості водія. Версії Cargo включають додаткові системи, такі як додаткові бічні та шторкові подушки безпеки, багатофункціональна камера, індикатор втрати тиску в шинах, Lane Assist і Front Assist з моніторингом пішоходів і велосипедистів. Ще одна нова стандартна функція Caddy Cargo – багатофункціональне кермо, яке вже доступне в пасажирських версіях.

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Ціна Volkswagen Caddy Cargo eHybrid починається з €36985, а версія Maxi – з €39055. Ціна пасажирської моделі Volkswagen Caddy eHybrid стартує з €37450 (з €40670 для версії Maxi).

Джерело: automotiveworld