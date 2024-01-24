Pocketpair додасть до Palworld рейди з босами, PvP та кросплатформовість. Але поки боротиметься з багами

Найпопулярніша на сьогодні в світі — Palworld, багатокористувацька гра про виживання й колекціонування монстрів (палів), розійшлася накладом понад 7 мільйонів копій лише за п’ять днів. Настав час розробникам з Pocketpair ділитися планами на майбутнє: в Palworld з’являться бої «гравець проти гравця» (PvP), рейди з босами, режим арени PvP та підтримка кросплатформи, можливість грати одночасно через Steam та Xbox.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4 — Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

Але поки Pocketpair зосередиться на вирішенні деяких ранніх критичних проблем:

Продажі значно перевищили очікування команди розробників, і наразі ми стикаємося з багатьма проблемами, зокрема, через надмірне перевантаження серверів. Ми надамо пріоритет розв’язанню цієї проблеми, а потім перейдемо до впровадження нових ігрових функцій.

Palworld все ще перебуває у ранньому доступі на Xbox та Steam, але з мільйонами гравців, які грають щодня, команда Pocket Pair виявила «численні помилки» і працює над їх пріоритетним виправленням. Серед них — розв’язання проблем з екраном завантаження та датами. Також заплановано покращення штучного інтелекту, передає The Verge.

Однак про офіційну підтримку модів для Palworld не згадується. Раніше цього тижня Nintendo видалила відео, в якому демонструвався мод, що замінює палів з Palworld на покемонів.