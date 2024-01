Pocketpair додасть до Palworld рейди з босами, PvP та кросплатформовість. Але поки боротиметься з багами

Найпопулярніша на сьогодні в світі — Palworld, багатокористувацька гра про виживання й колекціонування монстрів (палів), розійшлася накладом понад 7 мільйонів копій лише за п’ять днів. Настав час розробникам з Pocketpair ділитися планами на майбутнє: в Palworld з’являться бої «гравець проти гравця» (PvP), рейди з босами, режим арени PvP та підтримка кросплатформи, можливість грати одночасно через Steam та Xbox.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024