Новини Ігри 24.01.2024 о 16:25 comment views icon

Pocketpair додасть до Palworld рейди з босами, PvP та кросплатформовість. Але поки боротиметься з багами

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Юрій Орос

Автор новин

Pocketpair додасть до Palworld рейди з босами, PvP та кросплатформовість. Але поки боротиметься з багами

Найпопулярніша на сьогодні в світі — Palworld, багатокористувацька гра про виживання й колекціонування монстрів (палів), розійшлася накладом понад 7 мільйонів копій лише за п’ять днів. Настав час розробникам з Pocketpair ділитися планами на майбутнє: в Palworld з’являться бої «гравець проти гравця» (PvP), рейди з босами, режим арени PvP та підтримка кросплатформи, можливість грати одночасно через Steam та Xbox.

Але поки Pocketpair зосередиться на вирішенні деяких ранніх критичних проблем:

Продажі значно перевищили очікування команди розробників, і наразі ми стикаємося з багатьма проблемами, зокрема, через надмірне перевантаження серверів. Ми надамо пріоритет розв’язанню цієї проблеми, а потім перейдемо до впровадження нових ігрових функцій.

Palworld все ще перебуває у ранньому доступі на Xbox та Steam, але з мільйонами гравців, які грають щодня, команда Pocket Pair виявила «численні помилки» і працює над їх пріоритетним виправленням. Серед них — розв’язання проблем з екраном завантаження та датами. Також заплановано покращення штучного інтелекту, передає The Verge.

Однак про офіційну підтримку модів для Palworld не згадується. Раніше цього тижня Nintendo видалила відео, в якому демонструвався мод, що замінює палів з Palworld на покемонів.

Покемони йдуть у Palworld: у моді Пікачу працює кайлом, Еш – протагоніст, Джессі з Команди R – ігровий бос

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