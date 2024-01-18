Подарунки від Франції для ЗСУ — САУ «Цезар» та «розумні» авіабомби AASM Hammer (під F-16?)

Міністри оборони Франції (Себастьян Лекорню) та України (Рустем Умеров) разом анонсували коаліцію «Артилерія для України». Вона спрямована на посилення військової підтримки України як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Себастьян Лекорню також повідомив, що Франція найближчими тижнями поставить 6 самохідних артилерійських установок Caesar, які Україна придбала власним коштом. Крім того, у 2024 році Франція здатна зробити для України ще 72 таких САУ. При цьому 12 із них готова профінансувати сама Франція. Це коштуватиме їй €50 млн. Себастьян Лекорню закликає союзників профінансувати виробництво решти 60 САУ.

Нагадаємо, САУ Caesar має гармату калібру 155 мм. Вона здатна вести вогонь на відстані до 42 км зі швидкістю до 6 пострілів за хвилину.

Міністри оборони Франції додав, що з кінця січня Франція зможе щомісяця постачати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм, які використовують «Цезарі». Нині обсяг постачання становить 2000 снарядів на місяць, а на початку війни становив лише 1000 на місяць.

Крім того, Франція має намір передавати Україні 50 високоточних авіабомб AASM Hammer щомісяця. Така бомба оснащена спеціальним комплексом з прискорювачем, завдяки чому може долати відстань до 100 км і наводитися супутником, лазером або за допомогою інфрачервоної головки наведення. Раніше таке озброєння Україні не постачалося. Не виключено, що передача AASM Hammer пов’язана з очікуваними поставками літаків F-16 Україні.

Джерело: defense.gouv.fr

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