Популярне розширення Chrome деактивовано через "наявність шкідливого ПЗ"

Користувачі Reddit, здається, виявили проблему. Якщо ви користуєтесь розширенням Chrome “Save image as Type?”, то ви один із понад одного мільйона користувачів, які цього ранку дізналися, що Google деактивував розширення у вашому веб-браузері Chrome.





Згідно з повідомленням, яке інформує користувачів про деактивацію, Chrome виявив, що “Save image as Type” містить шкідливе ПЗ. Розширення також було видалено з Chrome Web Store. “Save image as Type” було простим, але популярним інструментом, який дозволяв користувачам Chrome просто клацнути правою кнопкою миші на будь-яке веб-зображення та одразу вибрати, чи зберегти його у форматі PNG, JPG або WebP. Наразі достеменно невідомо, якою саме шкідливою діяльністю займалося розширення “Save image as Type”.

“Save Image As Type — надзвичайно корисне розширення, і я використовую його у Vivaldi, але я щойно прокинувся і побачив повідомлення, що воно деактивоване через те, що є… шкідливим???” — дивується реддітор Zzyzx2021

Як зазначає Android Authority, за останні кілька днів на Reddit з’явилося кілька тредів, що обговорюють проблеми з розширенням.





“Розширення шукає прапорець під назвою “extraImageCondition”. Коли він присутній у відповіді, схоже, що він містить список URL-адрес або одну URL-адресу. Розширення створює iFrame, завантажує в ньому сторінку на 8,5 секунди, після чого видаляє цей iFrame. Це відбувається раз на годину”, — пояснює користувач AdamConwayIE.

Втім, схоже, що користувачі “Save image as Type” не повинні турбуватися про викрадення будь-яких своїх конфіденційних даних.

За словами користувачів Reddit, які вивчали код розширення, “Save image as Type” замінювало партнерські коди на сайтах, таких як Amazon і Best Buy, щоб красти комісії у своїх користувачів.

“Я витягнув дані, які зберігало розширення, і виявив сайти, до яких воно отримувало доступ. Воно використовувало karmanow із понад 578 сайтами, готовими до роботи. Розширення завантажувало сайт у прихованому iFrame із партнерським кодом, який замінював існуючий у вашому браузері”, — сказав користувач Reddit AdamConwayIE.

Те саме розширення у браузері Microsoft Edge більше року тому було позначене за подібну поведінку на Reddit.

За даними XDA Developers, Chrome‑версія розширення, схоже, мала ту саму проблему протягом такого ж часу, попри те, що Google раніше пропонував його у Chrome Web Store.

“Сьогодні Microsoft Edge видалив розширення Save Image as Type, повідомивши мені, що в ньому виявлено шкідливе ПЗ. Сторінку цього розширення в Microsoft Extension Store видалено, але його все ще можна встановити через сторінку в Google Chrome Extension Store (кумедно, що Edge повідомляє, що для нього є сумісна версія і запитує, чи хочу я встановити її). Хтось щось знає про це? Чи безпечно мені користуватися ним? Чи там справді є шкідливе ПЗ?”, — писали користувачі рік тому.

Архівована сторінка вже видаленого розширення показує, що “Save image as Type” мало понад один мільйон користувачів. Розширення також отримало понад 1 700 відгуків і рейтинг 4,2 із 5 зірок. Подивимося, чи дозволить Google повернути його у Chrome Web Store після усунення проблеми.





Джерело: Mashable