Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam

Розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів на базі Chromium, яке маркує російських розробників і видавців на сторінках ігор у Steam.





Розширення створене авторами Telegram-каналу про відеоігри “ГРАЙ” і вже доступне для завантаження в Chrome Web Store. Воно працює в Chrome, Opera та Edge й автоматично додає позначки на сторінках ігор, якщо розробник або видавець присутній у вбудованій базі. Зараз у ній понад 2200 об’єктів, і вона буде регулярно оновлюватися в наступних апдейтах.

“Друзі, радий вам представити розширення, над яким я працював останнім часом та активно сам використовував локально”, — каже автор.

Серед ключових можливостей — автоматичне маркування російських розробників і видавців. Також доступне ручне додавання нових записів прямо на сторінці гри в Steam через кнопку “+”, а ще перегляд і видалення розробників із бази через кнопку “i”. Окремо передбачена функція додавання власного тексту або емоджі (через ctrl+v), який буде з’являтися після назви гри, якщо студія є в базі.

Розширення працює без додаткових налаштувань. Зараз достатньо встановити його, після чого маркування з’являтиметься безпосередньо на сторінках ігор у Steam.

Геймерам часто доводиться самостійно перевіряти, чи не причетні російські розробники до гри. Деякі ініціативи намагалися підвищити обізнаність, наприклад, як United24 розкривала перелік ігор-спонсорів війни в Україні. Проте цей список постійно розширюється і якщо це не великий проєкт, то дізнатися про походження творців важче, тож ігри можуть купуватися помилково. Розширення може допомогти уникнути зайвого фінансування країни агресора.



