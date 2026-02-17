tradfi
Новини Ігри 17.02.2026 comment views icon

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam
Розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium

Українці випустили розширення “НЕ ГРАЙ” для браузерів на базі Chromium, яке маркує російських розробників і видавців на сторінках ігор у Steam.


Розширення створене авторами Telegram-каналу про відеоігри  “ГРАЙ” і вже доступне для завантаження в Chrome Web Store. Воно працює в Chrome, Opera та Edge й автоматично додає позначки на сторінках ігор, якщо розробник або видавець присутній у вбудованій базі. Зараз у ній понад 2200 об’єктів, і вона буде регулярно оновлюватися в наступних апдейтах.

“Друзі, радий вам представити розширення, над яким я працював останнім часом та активно сам використовував локально”, — каже автор.

Серед ключових можливостей — автоматичне маркування російських розробників і видавців. Також доступне ручне додавання нових записів прямо на сторінці гри в Steam через кнопку “+”, а ще перегляд і видалення розробників із бази через кнопку “i”. Окремо передбачена функція додавання власного тексту або емоджі (через ctrl+v), який буде з’являтися після назви гри, якщо студія є в базі.

Українці випустили розширення "НЕ ГРАЙ" для браузерів Chromium: воно маркує російські ігри в Steam
Розширення “НЕ ГРАЙ” для браузерів Chromium

Розширення працює без додаткових налаштувань. Зараз достатньо встановити його, після чого маркування з’являтиметься безпосередньо на сторінках ігор у Steam.

Геймерам часто доводиться самостійно перевіряти, чи не причетні російські розробники до гри. Деякі ініціативи намагалися підвищити обізнаність, наприклад, як United24 розкривала перелік ігор-спонсорів війни в Україні. Проте цей список постійно розширюється і якщо це не великий проєкт, то дізнатися про походження творців важче, тож ігри можуть купуватися помилково. Розширення може допомогти уникнути зайвого фінансування країни агресора.


Війна в пікселях: як росія “лагідно” мілітаризує геймерів через відеоігри

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Apex Legends дають "вічний" бан за миші Logitech
Великий “перезапуск” Ubisoft: скасовано 6 і відкладено 7 ігор, далі — звільнення
YouTube намагається блокувати фонове відтворення у сторонніх браузерах
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout
Naughty Dog з осені ввела 7-тижневий кранч для розробників Intergalactic, аби демо було готове в грудні
До 8 років за $100: для ухилення від мобілізаціі адміністратор ЄДЕБО зареєстрував у базі фіктивного студента
Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
"Це не Бог війни": творець God of War назвав спіноф Sons of Sparta "образою франшизи”
Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space
Фан Mass Effect віднайшов прототип DLC до гри 19-річної давнини
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
Феєрверк в обличчя: геймер створив хардкор-шутер, де ПК стріляє у відповідь
В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%
Раптово: модифікація до GTA 5 зібрала більше геймерів, ніж сама гра
Офіційно: Dead Island 3 вийде у 2028 році, над грою вже працюють "всі розробники" студії
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
Перший у світі "тест на геймера" пропонує пройти адвенчюру 1980-х без читів і під наглядом камери
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати