Українці запустили безплатне розширення "Шрифторіз" для пошуку й заміни російських шрифтів

Катерина Левицька

Українці запустили безплатне розширення "Шрифторіз" для заміни російських шрифтів
Розширення "Шрифторіз"

Розробники з України створили безплатне розширення для браузерів “Шрифторіз”: воно автоматично визначає російські шрифти на сторінці й заміняє їх альтернативними українськими.


Як працює “Шрифторіз”?

Розширення, створене громадською організацією “Україна в Кольорі” та платформою Rentafont, працює автономно в фоновому режимі та за бажанням може викликатися вручну на активному табі. В процесі воно сканує активну сторінку браузера та підсвічує червоним кольором “небезпечні” шрифти: із вказанням якій саме студії він належить і як вона пов’язана з росіянами.

Українці запустили безплатне розширення "Шрифторіз" для заміни російських шрифтівУкраїнці запустили безплатне розширення "Шрифторіз" для заміни російських шрифтів

Далі система пропонує безпечні аналоги — від українських чи іноземних дизайнерів — з інструкціями щодо їх встановлення. Додатково “Шрифторіз” підсвічує всі українські шрифти на сторінці зеленим, аби ви їх могли зберегти для подальшого використання, та білим, якщо нічого не знайдено.

На цей час в базі розширення 1300 російських шрифтів (або таких, що мають “російський слід”) та понад 230 українських аналогів.


Де завантажити?

“Шрифторіз” доступний в усіх браузерах на основі Chromium (Google Chrome, Edge, ChatGPT Atlas, Dia, та інші), а також інтегрований у графічний редактор Canva. Останнє особливо корисне з огляду на те, що глобальні платформи часто пропонують шрифти російського походження за замовчуванням під виглядом “універсальної кирилиці”, а компанії можуть несвідомо підтримувати росіян.

В планах розробників: запуск інструмента у сервісах Google Docs і Google Excel, а також інтеграція з іншими платформами дизайну та ШІ-асистентами.

Джерело: ГО “Україна в кольорі”

