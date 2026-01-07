Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11

Chrome / Depositphotos

Маркетингова команда Microsoft трохи прорахувалася: у ролику власної реклами Windows 11 на панелі завдань видно закріплений Google Chrome.

У короткому рекламному відео комп’ютерних ігор, яке техногігант опублікувала наприкінці року, показують кілька ноутбуків із Windows 11, які називають “домом ігор”. Буквально на першому кадрі видно, як серед закріплених програм разом з Edge та іншими з’являється Chrome.

Першим увагу звернуло видання Windows Latest. Як не дивно, рекламу не видалили і не виправили з часом, тож можете самостійно подивитися на “нюанс”. Як підкреслюють журналісті, доволі дивно, що з рекламного ролику не видалили Chrome, коли Microsoft роками агресивно просуває Edge. Тим паче зараз, коли Edge активно інтегрують з фірмовими ШІ-інструментами та Copilot.

У самому ролику поруч із Chrome також закріплені Copilot, Store, застосунок Xbox, Snipping Tool і Edge. Тобто панель виглядає “вичищеною” і без сторонніх альтернатив, окрім браузера Google. Звичайно ролик не набрехав, що користувачі Windows 11 масово користуються Chrome. Проте для офіційної реклами Microsoft це виглядає як недогляд, оскільки у маркетингових матеріалах зазвичай показують лише власні продукти або принаймні прибирають все зайве перед зйомкою.

Реклама зробила акцент на іграх, де позиції Microsoft особливо сильні. За даними Steam, станом на грудень близько 95% користувачів грають на Windows. Причому більшість вже перейшли на Windows 11: її частка серед геймерів сягає 70,83%. Додатково клієнт Steam нещодавно отримав 64‑бітну версію для Windows 10 та Windows 11.

Звичайно окрім Windows поступово нарощують свою частку альтернативи, зокрема Linux. Вже близько 3% користувачів Steam грають саме на ньому. Нещодавно, за чутками, сервіс хмарного геймінгу GeForce NOW отримає офіційний клієнт. Тож на цьому тлі Microsoft продовжує кампанії проти Chrome й наполегливо просуває Edge.

Джерело: Windows Central