Новини Софт 07.01.2026 comment views icon

Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
Chrome / Depositphotos

Маркетингова команда Microsoft трохи прорахувалася: у ролику власної реклами Windows 11 на панелі завдань видно закріплений Google Chrome.

У короткому рекламному відео комп’ютерних ігор, яке техногігант опублікувала наприкінці року, показують кілька ноутбуків із Windows 11, які називають “домом ігор”. Буквально на першому кадрі видно, як серед закріплених програм разом з Edge та іншими з’являється Chrome.

Першим увагу звернуло видання Windows Latest. Як не дивно, рекламу не видалили і не виправили з часом, тож можете самостійно подивитися на “нюанс”. Як підкреслюють журналісті, доволі дивно, що з рекламного ролику не видалили Chrome, коли Microsoft роками агресивно просуває Edge. Тим паче зараз, коли Edge активно інтегрують з фірмовими ШІ-інструментами та Copilot.

Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
Реклама Microsoft

У самому ролику поруч із Chrome також закріплені Copilot, Store, застосунок Xbox, Snipping Tool і Edge. Тобто панель виглядає “вичищеною” і без сторонніх альтернатив, окрім браузера Google. Звичайно ролик не набрехав, що користувачі Windows 11 масово користуються Chrome. Проте для офіційної реклами Microsoft це виглядає як недогляд, оскільки у маркетингових матеріалах зазвичай показують лише власні продукти або принаймні прибирають все зайве перед зйомкою.

Реклама зробила акцент на іграх, де позиції Microsoft особливо сильні. За даними Steam, станом на грудень близько 95% користувачів грають на Windows. Причому більшість вже перейшли на Windows 11: її частка серед геймерів сягає 70,83%. Додатково клієнт Steam нещодавно отримав 64‑бітну версію для Windows 10 та Windows 11.

Звичайно окрім Windows поступово нарощують свою частку альтернативи, зокрема Linux. Вже близько 3% користувачів Steam грають саме на ньому. Нещодавно, за чутками, сервіс хмарного геймінгу GeForce NOW отримає офіційний клієнт. Тож на цьому тлі Microsoft продовжує кампанії проти Chrome й наполегливо просуває Edge.

Джерело: Windows Central

Популярні новини

arrow left
arrow right
Знов BitLocker: Microsoft попереджає користувачів Windows 11 та 10 про можливу втрату даних
Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
25 років тому Microsoft представила DirectX 8 — програмовані шейдери докорінно змінили ігри
Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
"Провідник" Windows 11 настільки важкий, що Microsoft змусить його працювати в фоні для пришвидшення
Колишній CEO Intel: “Бульбашку ШІ луснуть квантові обчислення”
Консолі MSI Claw офіційно "стали Xbox" — компанія пояснює переваги повноекранного режиму
Windows 1.0 виповнилося 40 років: від графічної оболонки DOS до агентного непорозуміння
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft
Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень
Microsoft анонсувала Windows 11 26H1, але більшість ПК її не отримає
Голова Microsoft Сатья Наделла: “Галузь ШІ повинна заслужити дозвіл суспільства на споживання енергії”
Британський уряд перевів комп’ютери з Windows 7 на Windows 10 за $400 млн — після завершення підтримки останньої
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
Оновлення Windows 11 за листопад: увімкнене нове меню "Пуск", багато змін та виправлень
Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android
Microsoft відкриває повноекранний режим Xbox Ally для всіх портативних консолей — як запустити його на ПК
"Блокнот" Windows 11 отримує таблиці
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати