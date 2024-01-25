Pokémon Company шукає, як саме Palworld порушує її права інтелектуальної власності, щоб подати до суду на розробників «покемонів зі зброєю»

Pokémon Company добре розуміє, що Palworld викликає багато порівнянь з її інтелектуальною власністю. Хоча компанія прямо не назвала Palworld, вона заявила, що збирається розслідувати «випущену в січні 2024 року» гру, і «вживатиме відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов’язані з покемонами». Вона також чітко заявила, що «не надавала жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів покемонів у цій грі».

Pocket Pair раніше заявляли, що їхня гра більше схожа на Ark Survival Evolved і Valheim, ніж на Pokémon, передає Engadget. Генеральний директор компанії Такуро Мізобе раніше говорив, що Palworld «пройшла всі юридичні перевірки» і що проти неї «не було вжито жодних заходів з боку інших компаній». Заява Pokémon Company натякає на те, що це може змінитися, якщо компанія знайде, як саме розробник Palworld порушив її авторські права, але доведеться дочекатися результатів розслідування.

Повний текст заяви:

Ми отримали багато запитів щодо гри іншої компанії, випущеної в січні 2024 року. Ми не надавали жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів Pokémon у цій грі. Ми маємо намір провести розслідування та вжити відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов’язані з покемонами. Ми продовжуватимемо плекати та розвивати кожного покемона та їхній всесвіт, а також працюватимемо над тим, щоб об’єднати світ за допомогою покемонів.

Palworld вийшла 18 січня, — це гра у відкритому світі з монстрами, схожими на покемонів. Гра привернула до себе багато уваги з моменту виходу, і, за словами її розробника, компанії Pocket Pair, вона розійшлася тиражем 8 млн копій лише в Steam за 6 днів.

#Palworld has sold over 8 million copies in less than 6 days! Thank you very much!! As stated previously, we continue to work at full-speed on addressing bugs and issues!

Thanks for your support!#Pocketpair pic.twitter.com/4PLB1J4CYH — Palworld (@Palworld_EN) January 25, 2024

Гра щодня оновлює рекорд за найвищим піковим онлайном (понад 2 млн гравців одночасно), поступаючись за цим показником лише PUBG, проте відставання вже не здається таким вже й великим. А новини про потенційний суд проти Pokémon Company та Nintendo (яка є видавцем ігор про покемонів) може лише додати хайпу для й так найбільш обговорюваної гри 2024 року.