Pokémon Company шукає, як саме Palworld порушує її права інтелектуальної власності, щоб подати до суду на розробників «покемонів зі зброєю»

Pokémon Company добре розуміє, що Palworld викликає багато порівнянь з її інтелектуальною власністю. Хоча компанія прямо не назвала Palworld, вона заявила, що збирається розслідувати «випущену в січні 2024 року» гру, і «вживатиме відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов’язані з покемонами». Вона також чітко заявила, що «не надавала жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів покемонів у цій грі».

Pocket Pair раніше заявляли, що їхня гра більше схожа на Ark Survival Evolved і Valheim, ніж на Pokémon, передає Engadget. Генеральний директор компанії Такуро Мізобе раніше говорив, що Palworld «пройшла всі юридичні перевірки» і що проти неї «не було вжито жодних заходів з боку інших компаній». Заява Pokémon Company натякає на те, що це може змінитися, якщо компанія знайде, як саме розробник Palworld порушив її авторські права, але доведеться дочекатися результатів розслідування.

Palworld вийшла 18 січня, — це гра у відкритому світі з монстрами, схожими на покемонів. Гра привернула до себе багато уваги з моменту виходу, і, за словами її розробника, компанії Pocket Pair, вона розійшлася тиражем 8 млн копій лише в Steam за 6 днів.

#Palworld has sold over 8 million copies in less than 6 days!

Thank you very much!!

As stated previously, we continue to work at full-speed on addressing bugs and issues!

Thanks for your support!#Pocketpair pic.twitter.com/4PLB1J4CYH

— Palworld (@Palworld_EN) January 25, 2024