Новини Ігри 25.01.2024 о 14:34 comment views icon

Pokémon Company шукає, як саме Palworld порушує її права інтелектуальної власності, щоб подати до суду на розробників «покемонів зі зброєю»

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Юрій Орос

Автор новин

Pokémon Company шукає, як саме Palworld порушує її права інтелектуальної власності, щоб подати до суду на розробників «покемонів зі зброєю»

Pokémon Company добре розуміє, що Palworld викликає багато порівнянь з її інтелектуальною власністю. Хоча компанія прямо не назвала Palworld, вона заявила, що збирається розслідувати «випущену в січні 2024 року» гру, і «вживатиме відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов’язані з покемонами». Вона також чітко заявила, що «не надавала жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів покемонів у цій грі».

Pocket Pair раніше заявляли, що їхня гра більше схожа на Ark Survival Evolved і Valheim, ніж на Pokémon, передає Engadget. Генеральний директор компанії Такуро Мізобе раніше говорив, що Palworld «пройшла всі юридичні перевірки» і що проти неї «не було вжито жодних заходів з боку інших компаній». Заява Pokémon Company натякає на те, що це може змінитися, якщо компанія знайде, як саме розробник Palworld порушив її авторські права, але доведеться дочекатися результатів розслідування.

Повний текст заяви:

Ми отримали багато запитів щодо гри іншої компанії, випущеної в січні 2024 року. Ми не надавали жодного дозволу на використання інтелектуальної власності або активів Pokémon у цій грі. Ми маємо намір провести розслідування та вжити відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності, пов’язані з покемонами. Ми продовжуватимемо плекати та розвивати кожного покемона та їхній всесвіт, а також працюватимемо над тим, щоб об’єднати світ за допомогою покемонів.

Palworld вийшла 18 січня, — це гра у відкритому світі з монстрами, схожими на покемонів. Гра привернула до себе багато уваги з моменту виходу, і, за словами її розробника, компанії Pocket Pair, вона розійшлася тиражем 8 млн копій лише в Steam за 6 днів.

Гра щодня оновлює рекорд за найвищим піковим онлайном (понад 2 млн гравців одночасно), поступаючись за цим показником лише PUBG, проте відставання вже не здається таким вже й великим. А новини про потенційний суд проти Pokémon Company та Nintendo (яка є видавцем ігор про покемонів) може лише додати хайпу для й так найбільш обговорюваної гри 2024 року.

Pokémon Company шукає, як саме Palworld порушує її права інтелектуальної власності, щоб подати до суду на розробників «покемонів зі зброєю»

Pocketpair додасть до Palworld рейди з босами, PvP та кросплатформовість. Але поки боротиметься з багами

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