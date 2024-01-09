Помста за «Київстар»: хакери за підтримки СБУ «поклали» московського провайдера та знищили дані

Хакери Blackjack, ймовірно, не без участі Служби безпеки України, здійснили злам серверів московського провайдера «М9ком» та знищили дані. Про це повідомляє hromadske з посиланням на правоохоронні органи.

Серед 20 ГБ знищених даних офіційний сайт інтернет-провайдера та його філіалів, сервіс електронної пошти, служби кіберзахисту та інше. Внаслідок атаки в частині мешканців столиці держави-агресора зник інтернет і телебачення. Перед знищенням було завантажено понад 10 ГБ інформації, зокрема електронне листування компанії з партнерами. Листування доступне для вивчення усіма охочими.

Спільнота хакерів заявила, що злам «М9ком» – тільки розминка перед помстою за злам «Київстар» 12 грудня. У минулому місяці в роботі «Київстар» стався масштабний збій, через який в абонентів не працював мобільний зв’язок та інтернет протягом кількох днів. Відповідальність за це взяла російська хакерська група «Солнцепек».

Також вчора стало відомо, що ГУР отримало 100 ГБ даних російського військового підприємства ООО «Специальный технологический центр» («СТЦ»). Зокрема, підприємство виготовляє БПЛА «Орлан» та засоби РЕБ. Раніше ГУР вивело з ладу базу російської податкової та паралізувало її зв’язок.