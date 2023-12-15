«Київстар» відновив мобільний інтернет та міжнародний роумінг

Компанія «Київстар» повідомила, що 15 грудня її фахівці включили доступ до мобільного інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв’язку, в тому числі 4G. Зазначається, що на початкових етапах послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, однак у міру стабілізації роботи мережі, її якість буде покращуватись.

Хух, інтернет є всюди ❤️‍🩹

Швидкість може бути трохи знижена, але за деякий час повністю стабілізується. Працюємо над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар». Ще трішки 👊 pic.twitter.com/k8cR206io2 — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 15, 2023

Разом з тим за минулу добу оператор відновив послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв’язку та фіксованого інтернету. Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв’язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. Наразі компанія працює над запуском послуг SMS та відновлення доступу до системи «Мій Київстар».

Зазначається, що у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв’язком, та спеціалісти компанії їх оперативно усувають. Якщо SIM-картка абонента не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Водночас компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.